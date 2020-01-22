В отношении стендап-комика Долгополова начали доследственную проверку

Творчеством известного питерского комика Николая Долгополова, выступающего в жанре стендап, заинтересовались подмосковные полицейские. Об этом сначала рассказал сам артист, а позже информацию подтвердили в подмосковном главке МВД России.

"Из городской прокуратуры в межмуниципальное управление МВД России "Орехово-Зуевское" поступило обращение гражданина. В нем говорится о факте распространения в Сети интернет информации, оскорбляющей чувства верующих", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, добавив, что по данному факту сотрудниками полиции уже проводится доследственная проверка.

"По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством", - заключили в подмосковном главке полиции.

Сам Долгополов рассказал, что в клуб, в котором он выступал, пришел запрос из полиции. Полицейские просят сотрудников учреждения предоставить информацию о комике и его выступлениях. После этого клуб решил на время прекратить выступления Долгополова на своей площадке - до того, как ситуация окончательно не прояснится.

В интернете за последнее время появилось несколько выступлений, которые могли не понравиться гражданину, который обратился с жалобой в прокуратуру. В одном из них юморист рассуждает об Иисусе и имени Богдан, которым, по словам комика, должны были назвать сына божьего. В монологе артист использует нецензурную лексику.