В Подмосковье супруги умерли после ремонта в квартире

В Московской области супруги погибли в только что отремонтированной квартире.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, муж и жена делали ремонт в своей квартире в Коломне самостоятельно. Они заселились туда, а уже на следующий день обоих нашли мертвыми. Признаков насилия не было.

Эксперты выяснили, что во время ремонта были изменены некоторые элементы газовой колонки, дымохода и вентиляции. По всей видимости, семья погибла от отравления накопившимся газом. Эта версия отрабатывается во время расследования уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.