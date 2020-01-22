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22.01.2020 10:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье супруги умерли после ремонта в квартире

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области супруги погибли в только что отремонтированной квартире.

Под Белгородом мать и сын погибли из-за елочной гирлянды

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, муж и жена делали ремонт в своей квартире в Коломне самостоятельно. Они заселились туда, а уже на следующий день обоих нашли мертвыми. Признаков насилия не было.

Эксперты выяснили, что во время ремонта были изменены некоторые элементы газовой колонки, дымохода и вентиляции. По всей видимости, семья погибла от отравления накопившимся газом. Эта версия отрабатывается во время расследования уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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