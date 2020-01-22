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22.01.2020 16:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье таксист умер после 28 часов непрерывной работы

Текст: Ирина Рыбникова

В подмосковном городском округе Домодедово прямо за рулем умер 29-летний таксист. Он сотрудничал сразу с тремя агрегаторами такси и непрерывно провел за рулем 28 часов, сообщает портал "Регион online".

Фото: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России
В Сочи украинский таксист умер на дороге от остановки сердца

Погибший был гражданином Таджикистана. По данным журналистов, работать больше суток подряд ему помогали энергетики. ЧП произошло, когда таксист разворачивался и случайно задел другую машину. У молодого человека просто внезапно остановилось сердце.

В пресс-службе областного главка МВД "РГ" сообщили, что обстоятельства этого происшествия сейчас выясняются.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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