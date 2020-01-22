В Подмосковье таксист умер после 28 часов непрерывной работы

В подмосковном городском округе Домодедово прямо за рулем умер 29-летний таксист. Он сотрудничал сразу с тремя агрегаторами такси и непрерывно провел за рулем 28 часов, сообщает портал "Регион online".

Погибший был гражданином Таджикистана. По данным журналистов, работать больше суток подряд ему помогали энергетики. ЧП произошло, когда таксист разворачивался и случайно задел другую машину. У молодого человека просто внезапно остановилось сердце.

В пресс-службе областного главка МВД "РГ" сообщили, что обстоятельства этого происшествия сейчас выясняются.