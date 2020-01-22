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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Осторожно: вирус

Врачи обследуют авиапассажиров
Текст: Ирина Невинная, Вера Черенева
Российская газета - Столичный выпуск № 13(8067)
В Петербурге в среду госпитализировали двух человек, прибывших из Китая. Еще одному "подозрительному" пассажиру, прилетевшему из Таиланда, оказана медпомощь в Москве. У пассажира, снятого с рейса в аэропорту в Хабаровске, лабораторные тесты показали: сезонный грипп. Все эти меры предосторожности, направленные на то, чтобы не допустить проникновение в нашу страну коронавируса, не кажутся излишними: к моменту подписания номера продолжалось экстренное заседание ВОЗ, на котором специалисты обсуждали меры предотвращения пандемии.

У московского пассажира, прилетевшего сегодня в Шереметьево из Таиланда, выявлены симптомы острого кишечного заболевания, - уточнили для "РГ" в Роспотребнадзоре России. Точный диагноз пока не установлен. Сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь. В аэропорту провели все необходимые противоэпидемические мероприятия, уточнили в надзорной службе. На борту самолета, которым летел заболевший, провели дезинфекцию.

Фото: REUTERS/Stringer
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Сегодня же же необходимую бдительность проявили и петербургские врачи.

В Петербурге в Боткинскую инфекционную больницу доставили двоих мужчин. Оба прибыли из Китая и на волне сообщений о новом опасном коронавирусе, почувствовав недомогание и лихорадку, сами обратились за врачебной помощью. Окончательный диагноз мужчинам пока не поставлен, но с большой вероятностью речь идет об ОРВИ. Житель Петербурга вернулся из Шанхая и, оказавшись в Пулково, сам пришел в медпункт аэропорта. Со всеми мерами предосторожности его доставили в Боткинскую больницу. Узнав о том, что на родине распространяется коронавирус, к врачам также обратился китайский студент. Он вернулся из дома на учебу в Петербург неделю назад и заболел. Его также госпитализировали. Как пояснил главный врач Боткинской больницы Алексей Яковлев, делать выводы о возбудителе инфекции пока рано. Специалисты, по его словам, проявляют "нормальную настороженность, поводов для паники нет".

Повышенные меры предосторожности в Петербурге вполне оправданы: связи с китайскими городами здесь прочные, поток туристов большой. В прошлом году аэропорт Пулково обслужил 7,4 миллиона пассажиров на международных рейсах. Значительная часть прилетела из Китая.

Впрочем, тщательный контроль введен во всех международных аэропортах. В Хабаровске также из аэропорта прямиком в инфекционное отделение отвезли пассажира с недомоганием. Тревога здесь оказалась ложной - у мужчины диагностировали сезонный грипп.

В ближайшее время врачи смогут точно диагностировать случаи заражения новым коронавирусом. Подведомственный Роспотребнадзору Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" закончил разработку специального диагностического теста. Вирусов, вызывающих острые респираторные заболевания, несколько сотен, и уровень опасности у них разный. Новый тест должен пройти процедуру регистрации, но в случае угрозы эпидемии (а именно такая ситуация имеет место сейчас) его использование начинают немедленно, по временной методике.

Фото: REUTERS/Aly Song
Число погибших от коронавируса в Китае достигло 17 человек

Между тем статистика заболевших растет. Сегодня сообщили уже о 440 подтвержденных случаях заражения в Китае и девяти (а ближе к вечеру даже 17) погибших. Но, как пояснил "РГ" осведомленный источник, этот рост ожидаем, так как с появлением тестирующей системы (а китайские эпидемиологи тоже разработали свое средство диагностики) увеличивается доля случаев, где поражение конкретным вирусом подтверждается лабораторно. Нового вируса опасаются практически во всех странах. Угроза его "экспорта" зафиксирована в Британии, а в США, как сообщается, есть заболевший. В связи с этим президент Трамп не преминул заявить, что у него есть "план", как противостоять вирусу-убийце.

В среду до позднего вечера по московскому времени продолжалось экстренное заседание ВОЗ: эпидемиологи разных стран обсуждали степень угрозы возникновения пандемии. В заседании - дистанционно, по скайпу - принимали участие и российские эксперты. В нашей стране традиционно сильны противоэпидемические службы. Когда в 2002-2003 годах в Азии бушевала атипичная пневмония (вызванная также коронавирусом) и погибли 774 человека, в России был зарегистрирован только один случай заболевания. Пациент выздоровел.

Между тем

На рынке нефти, где сохраняется избыток предложения, опасения сокращения спроса в случае распространения коронавируса привели к падению котировок на существенные 2% (баррель Urals опускался до 63 долларов). Однако негативных новостей еще недостаточно для полноценной паники на биржах, и динамика индексов акций в Азии развернулась вверх.

Подготовил Игорь Зубков

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