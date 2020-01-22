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22.01.2020 13:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Она мне будет как мама

Взять под опеку одиноких пенсионеров в Костроме стало проще
Текст: Анна Скудаева
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 12(8066)
Осенью прошлого года костромичка Мария Яковлева приняла в свою семью пожилую соседку, оставшуюся без крова после пожара. А с января 2020 года для добрых костромичей, готовых усыновить одиноких пенсионеров, заработал новый закон. Документ позволит нуждающимся в помощи пенсионерам обрести любящую семью.
После потери мужа и квартиры Галина Соколова обрела новую семью в доме Марии Яковлевой. Фото: Анна Скудаева

В дом своей соседки Марии Яковлевой 67-летнюю костромичку Галину Соколову привела беда: в сентябре прошлого года в подъезде, где жила пенсионерка, произошел пожар. Ее квартира выгорела полностью, в огне погиб муж. Идти оказалось некуда.

- Я не знаю, что бы я делала, если бы не Машенька. У меня пропало все, больше никого не осталось, - вспоминает Галина Алексеевна.

Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
В Костроме внесут поправки в закон об "усыновлении" стариков

В своей квартире Мария Яковлева выделила для пострадавшей соседки комнату, обеспечила женщину всеми необходимыми вещами. По словам Марии, она просто не могла поступить иначе.

- Я знаю тетю Галю всю жизнь. Когда произошло такое несчастье, я предложила ей остаться у нас. И еда, и белье, и одежда у нас есть. Решила, что она будет мне как мама, - рассказала молодая женщина.

Поселив у себя пенсионерку, Мария не стала обращаться ни за какими пособиями. Решила, что для того, чтобы помогать человеку, попавшему в беду, ей ни "зарплата", ни лишние бумажки не нужны.

Фото: Из архива Алены Середининой
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Между тем немногие знают, что с недавнего времени действующее законодательство предусматривает ежемесячные денежные выплаты для отзывчивых костромичей, готовых взять заботу над одинокими пожилыми людьми.

С первого января на территории Костромской области вступили в действие поправки в закон о семейном сопровождении граждан пожилого возраста. По решению регионального парламента теперь создать приемные семьи для одиноких стариков, не желающих переезжать в дома-интернаты, станет легче.

Впервые подобный закон был принят в регионе в 2017 году. Согласно документу, опекуном для одинокого дедушки или бабушки может стать любой гражданин, не достигший пенсионного возраста и при этом не являющийся родственником.

За каждого подопечного установили выплату в размере трех тысяч рублей в месяц. До недавнего времени при оформлении опеки предельным для женщин был возраст 55 лет, для мужчин - 60. С января 2020 года региональные власти решили поднять возрастной ценз для усыновителей: до 65 лет у мужчин и до 60 лет у женщин.

Семейное сопровождение позволит сгладить дефицит общения, от которого страдает большинство пенсионеров

По мнению властей, поправки позволят расширить практику применения семейного сопровождения пожилых костромичей, нуждающихся в опеке.

"Кроме того, изменения предполагают снятие ряда ограничений на условия проживания граждан, оформляемых на семейное сопровождение. Квадратные метры больше не будут административным барьером", - пояснили в облдуме.

Фото: Из семейного архива
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По данным властей, пока закон о социальном сопровождении не получил достаточного распространения, особенно в городах. Сегодня в Костромской области в приемных семьях живут лишь восемь одиноких пенсионеров, и все они - в деревнях. Но в реальности людей, готовых взять в дом чужих бабушек и дедушек на порядок больше.

"Один из сдерживающих факторов - наличие в законе нормы по площади жилого помещения, где будет жить приемная семья. Из-за этих ограничений девяти гражданам в прошлом году было отказано в организации семейного сопровождения", - пояснили в региональном департаменте соцзащиты.

В деревнях, где частные дома с небольшой жилой площадью, соблюсти условия по квадратным метрам затруднительно.

Изучив правоприменительную практику, костромские депутаты приняли решение исключить требование к площади жилья при организации семейного сопровождения. Поправки вступили в силу с первого января. Новые, более мягкие нормы закона дадут большему числу одиноких граждан право жить в семьях.

По мнению законодателей, внесенные в закон изменения повысят качество жизни одиноких стариков. В первую очередь семейное сопровождение позволит сгладить дефицит общения, от которого страдает большинство пенсионеров. Для многих из них очень важно, что вместо дома-интерната или соцобслуживания на дому они смогут получать необходимые уход и заботу, находясь в семье.

Справка "РГ"

Семейное сопровождение стариков стало одной из форм поддержки граждан старшего поколения. Эта программа - часть пилотной системы долговременного ухода, которая введена в шести регионах России в рамках национального проекта "Демография". Костромская область одной из первых в стране приступила к формированию новой системы. В ближайшие три года из областного бюджета на субсидии некоммерческим организациям, оказывающим услуги по долговременному уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами, будет направлено более 132 миллионов рублей.

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