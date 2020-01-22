Новости

Mercedes-Benz показал почти готовый E-Class 14:30
В Мексике обнаружен "дом горящих камней" XIV века 14:29
Неверов: Хинштейн выдвинут на пост главы комитета по информполитике 14:16
В Нидерландах начался процесс над "отцом-мучителем" 14:14
Конкурент Cullinan и Bentayga выехал на тесты: новые фото Aurus Komendant 14:12
Генеральный директор "Зенита" подтвердил аренду Кокорина в "Сочи" 14:07
В Крым для росписи Соборной мечети прибыли мастера из Турции 14:00
В Дагестане автомобиль упал в пропасть, трое погибли 13:55
В Давосе назвали наиболее острые проблемы молодого поколения 13:52
СМИ: Войска Турции обстреляли населенные пункты под сирийским Африном 13:49
Нормативные акты по маткапиталу разработают в течение нескольких месяцев 13:45
Кокорин принял участие в тренировке "Зенита" 13:45
Метель в Москве продлится до вечера 23 января 13:37
Учитель из Петрозаводска нашел могилу шотландца Чарльза Гаскойна 13:31
Буйную пассажирку рейса Уфа - Дубай успокоили, связав скотчем 13:31
В "Лужниках" назвали невозможным попадание ребенка в слив в аквапарке 13:29
В Симферополе пообещали восстановить кинотеатр "Космос" 13:29
СМИ: Бой с Исмаиловым не будет отменен из-за ареста Емельяненко 13:27
ДНР: Один человек погиб из-за снайперского огня украинских силовиков 13:26
Заброшенное немецкое бомбоубежище под Калининградом превратят в музей 13:23
Матовников стал заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками 13:23
В Оренбуржье возбудили дело по факту смерти пациентки в больнице 13:22
СМИ: Глава МИД Италии уйдет с поста лидера движения "5 звезд" 13:13
В Подмосковье при взрыве погиб пожарный 13:08
Рассекречен очередной элемент салона "Русского Прадо" 13:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как состояние экономики может снизить бедность в стране
Как состояние экономики может снизить бедность в стране
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
Пять возможных способов для инвестирования денег
Пять возможных способов для инвестирования денег
22.01.2020 13:54
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Разделить сор

Владимирцы с этого года должны будут сортировать мусор по фракциям
Текст: Алина Шувалова
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 12(8066)
В этом году во дворах владимирских многоэтажек появятся новые контейнеры для раздельного сбора бумаги, стекла, пластика и металла.

Власти во Владимирской области объявили о повсеместном введении программы по раздельному сбору твердых коммунальных отходов.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Бирюков: Столица вдвое увеличит выделение полезных материалов из мусора

С июля "полезные" виды мусора жителям будет необходимо сортировать и размещать в специальных емкостях отдельно от пищевых отходов.

Процесс перехода на раздельный сбор твердых коммунальных отходов владимирские власти обсудили на январском совещании. В первую очередь нововведение коснется жителей кластера N 2, в который входят областной центр, города Ковров и Радужный, а также Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Судогодский и Суздальский районы.

На новые принципы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) Владимирская область перешла с первого января текущего года. Территорию региона поделили на три кластера, для каждого из которых выбрали своего оператора по обращению с ТКО.

Во дворах многоэтажек наряду со стандартными контейнерами для мусора появятся специальные - для утильных фракций

Как уточнили власти, раздельный сбор мусора - это не стихийный процесс, требования к его организации прописаны в законодательстве. В соответствии с принятыми правилами разделением отходов по видам должны заниматься "те лица, у которых они образовались" - то есть сами жители и владельцы предприятий.

Фото: REUTERS
Власти Малайзии вернули другим странам мусор

В зависимости от объемов отходов и плотности застройки территории власти намерены организовать множество площадок для селективного накопления мусора. Во дворах многоэтажек и на выделенных участках наряду со стандартными контейнерами для твердых бытовых отходов с пищевыми остатками появятся специальные - для утильных фракций: бумаги, стекла, пластика и металла.

В обладминистрации уточнили, что пока, согласно действующему федеральному законодательству, сортировка мусора в России носит для населения добровольный характер. До начала "мусорной реформы" в некоторых населенных пунктах, в том числе и в областном центре, уже были попытки организовать подобный раздельный сбор.

"В основном это была инициатива некоторых мусоровывозящих компаний, заинтересованных в получении хотя бы минимально отсортированного мусора, преимущественно пластика и стеклотары. Однако этот сбор был единичной инициативой, организованной без соблюдения соответствующих требований и далеко не везде", - подчеркнули в администрации региона.

Прямая речь

Александр Байер, врио заместителя губернатора Владимирской области:

- "Дорожные карты" по внедрению раздельного сбора ТКО во Владимирской области по плану должны быть готовы к концу второго квартала текущего года, а установка контейнеров для раздельного сбора отходов начнется во втором полугодии. Контейнеры будут выкрашены в различные цвета и иметь соответствующую маркировку, а их конструкция позволит не допускать попадания внутрь атмосферных осадков и проникновения животных.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область "Мусорная" реформа

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
Матовников стал заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками
В Минобороны рассказали, какое время нужно на защиту Москвы от ракет
Матвиенко предложила расширить запрет на двойное гражданство
СМИ: Коллекторам могут вернуть право взимать долги по ЖКХ
Недвижимость
Недвижимость
На рынке загородного жилья наметился дефицит качественных объектов
Финансы
Финансы
Кредиты в точках продаж уступили место покупкам в рассрочку