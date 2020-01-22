В этом году во дворах владимирских многоэтажек появятся новые контейнеры для раздельного сбора бумаги, стекла, пластика и металла.

Власти во Владимирской области объявили о повсеместном введении программы по раздельному сбору твердых коммунальных отходов.

С июля "полезные" виды мусора жителям будет необходимо сортировать и размещать в специальных емкостях отдельно от пищевых отходов.

Процесс перехода на раздельный сбор твердых коммунальных отходов владимирские власти обсудили на январском совещании. В первую очередь нововведение коснется жителей кластера N 2, в который входят областной центр, города Ковров и Радужный, а также Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Судогодский и Суздальский районы.

На новые принципы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) Владимирская область перешла с первого января текущего года. Территорию региона поделили на три кластера, для каждого из которых выбрали своего оператора по обращению с ТКО.

Во дворах многоэтажек наряду со стандартными контейнерами для мусора появятся специальные - для утильных фракций

Как уточнили власти, раздельный сбор мусора - это не стихийный процесс, требования к его организации прописаны в законодательстве. В соответствии с принятыми правилами разделением отходов по видам должны заниматься "те лица, у которых они образовались" - то есть сами жители и владельцы предприятий.

В зависимости от объемов отходов и плотности застройки территории власти намерены организовать множество площадок для селективного накопления мусора. Во дворах многоэтажек и на выделенных участках наряду со стандартными контейнерами для твердых бытовых отходов с пищевыми остатками появятся специальные - для утильных фракций: бумаги, стекла, пластика и металла.

В обладминистрации уточнили, что пока, согласно действующему федеральному законодательству, сортировка мусора в России носит для населения добровольный характер. До начала "мусорной реформы" в некоторых населенных пунктах, в том числе и в областном центре, уже были попытки организовать подобный раздельный сбор.

"В основном это была инициатива некоторых мусоровывозящих компаний, заинтересованных в получении хотя бы минимально отсортированного мусора, преимущественно пластика и стеклотары. Однако этот сбор был единичной инициативой, организованной без соблюдения соответствующих требований и далеко не везде", - подчеркнули в администрации региона.

Прямая речь

Александр Байер, врио заместителя губернатора Владимирской области:

- "Дорожные карты" по внедрению раздельного сбора ТКО во Владимирской области по плану должны быть готовы к концу второго квартала текущего года, а установка контейнеров для раздельного сбора отходов начнется во втором полугодии. Контейнеры будут выкрашены в различные цвета и иметь соответствующую маркировку, а их конструкция позволит не допускать попадания внутрь атмосферных осадков и проникновения животных.