В Чеченской Республике с первого января 2020 года плата за вывоз мусора для местных жителей снизилась сразу на 20 процентов. Тариф регионального оператора по сбору твердых коммунальных отходов в регионе теперь начисляется без НДС, что и позволило уменьшить цену.

В Ставрополе мусоровозы еще и приобщают граждан к высокому искусству: здесь на бортах спецмашин - репродукции известных картин. Фото: Пресс-служба ООО "Эко-Сити"

Как пояснили в пресс-службе минстроя и ЖКХ Чечни, нововведения связаны с изменениями в федеральном налоговом законодательстве. Они предоставляют право субъектам РФ отказаться от начисления налога на добавленную стоимость для региональных операторов по вывозу ТКО.

Такое снижение тарифа позволит частично компенсировать жителям ЧР самый высокий рост цен на услуги ЖКХ в России - 6,5 процента. К слову, в рекордсменах не только Чечня. Еще в трех республиках СКФО - КБР, Дагестане и Ингушетии - подорожание составило более пяти процентов. Самое незначительное повышение зафиксировано на Ставрополье. Здесь за коммуналку придется платить лишь на 3,6 процента больше. При этом рост цен произойдет только во втором полугодии - с первого июля.

Высокая планка для Чечни связана с тем, что республика по специальному поручению премьер-министра страны доводит тарифы на сетевой газ до экономически обоснованного уровня.

- В 2016 году правительство республики утвердило график, по которому цены на газ ежегодно росли на 14 процентов. Из-за этого мы ежегодно превышали предельный индекс роста тарифов, который правительство России устанавливало для республики. В сентябре в график внесли изменения. Цены на газ мы намерены проиндексировать на 6,5 процента и уложиться в заданные параметры. У нас будет скачок в цене выше, чем в других регионах, но ниже, чем было в прошлом году, - пояснила заместитель председателя госкомитета цен и тарифов Чечни Карина Хагиева.

До экономически обоснованного уровня цены на газ в республике вырастут только к 2024 году. Сейчас розничный газ стоит 4662 рубля за 1000 кубических метров, хотя должен стоить 5 464. Для сравнения: население Ставропольского края уже платит за газ из расчета 5 930 рублей за 1000 кубов.

Тарифы на остальные коммунальные ресурсы и услуги в Чечне подрастут только до официально прогнозируемого уровня инфляции, то есть на три процента. Например, цена на электроэнергию вырастет с 2,68 до 2,81 рубля за киловатт-час.

Между тем

В регионах СКФО в конце прошлого года приняли территориальные схемы обращения с твердыми коммунальными отходами. По правилам, все они должны были пройти общественные слушания. Но по факту все оказалось несколько иначе.

Так, в Дагестане, судя по сообщению на сайте министерства природных ресурсов и экологии республики, слушания закончились 12 января этого года. Однако местные активисты и экологи заявляют, что никакими сведениями о проводимых слушаниях не располагают.

А в Кабардино-Балкарии правительство региона уже утвердило территориальную схему, но без общественных обсуждений. И, когда регоператор приступил к работе, выяснилось, что мусора оказалось значительно меньше, чем по схеме.