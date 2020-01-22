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22.01.2020 12:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Юрий Трутнев остался куратором Дальнего Востока и Арктики

Текст: Елена Березина
Юрий Петрович Трутнев сохранил в новом кабмине пост заместителя председателя правительства - полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости

Юрий Трутнев родился 1 марта 1956 года в Перми. В 1978 году окончил горный факультет Пермского политехнического института, получив специальность горного инженера. Студентом работал помощником бурильщика, оператором по добыче нефти и газа.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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После окончания вуза стал младшим научным сотрудником Пермского научно-исследовательского и проектного института нефтяной промышленности, параллельно работая инструктором в Пермском городском комитете ВЛКСМ. В 1988 году вместе с партнерами создал кооператив "Контакт", который занимался разработкой и производством спортивных тренажеров. В 1990 году возглавил созданную на базе кооператива компанию.

Политическая карьера Юрия Трутнева началась в 1994 году, когда он был избран депутатом Законодательного собрания Пермской области и Пермской городской Думы. А через два года одержал победу на выборах мэра Перми, а в 2000-м стал губернатором Пермской области. При его активном участии начался процесс объединения регионов - Пермской области с Коми-Пермяцким автономным округом.

Следующим шагом в карьере стало уже правительство РФ. В марте 2004 году назначен Министром природных ресурсов Российской Федерации и мае повторно назначен на ту же должность после переизбрания на следующий срок Президента РФ Владимира Путина. В 2012 году стал Помощником Президента РФ и курировал деятельность Госсовета.

Его нынешнее переназначение, как и предыдущее, не стало неожиданностью. Эта должность изначально - в 2013 году, после провозглашения Президентом России Владимиром Путиным развития Дальнего Востока в качестве национального приоритета на весь XXI век, - была введена в правительстве РФ именно для Юрия Трутнева. Одним из первых шагов дальневосточного полпреда стала ликвидация крупнейшего за 115 лет наводнения, обрушившегося на 5 регионов ДФО. Именно Юрий Трутнев возглавил комиссию по ликвидации последствия стихийного бедствия, руководя работой более 300 тысяч человек.

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С приходом Юрия Трутнева для Дальнего Востока начинают разрабатываться инструменты новой экономической политики. Для этого было принято 45 федеральных законов, 215 правительственных постановлений. Совмещая две должности, он с успехом привлекает инвестиции в Дальневосточный федеральный округ.

При нем их объем вырос кратно: сейчас 2160 резидентов реализуют на территориях опережающего развития и в Свободном порту Владивосток проекты на десятки миллиардов долларов. С помощью преференциальных режимов заработало 286 предприятий. Среди них как мегапроекты, так и малый бизнес. Дальний Восток продолжает развиваться с темпами роста промышленности в два раза выше, чем в среднем по России. За пять лет рост промышленного производства в ДФО составил 23%.

Успешное развитие Дальнего Востока стало залогом переназначения Юрия Трутнева на "сдвоенную должность" вице-премьера и полпреда Президента РФ в ДФО в мае 2018 года при формировании нового состава Правительства РФ.

При Юрии Трутневе Дальний Восток прирос двумя регионами: Республикой Бурятия и Забайкальским краем, была запущена уникальная программа "Дальневосточный гектар", разработана Национальная программа развития Дальнего Востока.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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Внимание стало уделяться социальной сфере. Был внедрен механизм "единой федеральной субсидии" для поддержки 58 центров экономического роста, где проживает более 80 процентов всех дальневосточников. На строительство и ремонт детских садов и школ, стадионов и спорткомплексов, больниц и поликлиник из федерального бюджета выделено 94,3 млрд рублей. Молодые семьи могут взять "дальневосточную ипотеку" под 2 процента годовых.

С 2019 года Юрий Трутнев занимается развитием Арктической зоны РФ. Под его руководством началось создание системы преференций для новых проектов, реализуемых на арктических территориях.

В конце этой недели Юрий Трутнев встретится с главами дальневосточных регионов, руководством Минвостокразвития России и институтов развития Дальнего Востока для подведения итогов прошедшего года и обсуждения планов на текущий. Дальневосточный полпред, как и в прошлые годы, большую часть времени будет проводить в рабочих поездках по регионам ДФО. В начале следующей неделе он вылетит в Приморский край, а затем посетит Еврейскую автономную область.

Вице-премьер серьезно увлекается восточными единоборствами и обладает 6-м даном карате кекушинкай и является сопредседателем Российского союза боевых искусств. С 2000 по 2004 годы регулярно участвовал в соревнованиях чемпионата и Кубка России по автомобильному ралли. Женат, пятеро детей.

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