Юрий Трутнев остался куратором Дальнего Востока и Арктики

Юрий Трутнев родился 1 марта 1956 года в Перми. В 1978 году окончил горный факультет Пермского политехнического института, получив специальность горного инженера. Студентом работал помощником бурильщика, оператором по добыче нефти и газа.

После окончания вуза стал младшим научным сотрудником Пермского научно-исследовательского и проектного института нефтяной промышленности, параллельно работая инструктором в Пермском городском комитете ВЛКСМ. В 1988 году вместе с партнерами создал кооператив "Контакт", который занимался разработкой и производством спортивных тренажеров. В 1990 году возглавил созданную на базе кооператива компанию.

Политическая карьера Юрия Трутнева началась в 1994 году, когда он был избран депутатом Законодательного собрания Пермской области и Пермской городской Думы. А через два года одержал победу на выборах мэра Перми, а в 2000-м стал губернатором Пермской области. При его активном участии начался процесс объединения регионов - Пермской области с Коми-Пермяцким автономным округом.

Следующим шагом в карьере стало уже правительство РФ. В марте 2004 году назначен Министром природных ресурсов Российской Федерации и мае повторно назначен на ту же должность после переизбрания на следующий срок Президента РФ Владимира Путина. В 2012 году стал Помощником Президента РФ и курировал деятельность Госсовета.

Его нынешнее переназначение, как и предыдущее, не стало неожиданностью. Эта должность изначально - в 2013 году, после провозглашения Президентом России Владимиром Путиным развития Дальнего Востока в качестве национального приоритета на весь XXI век, - была введена в правительстве РФ именно для Юрия Трутнева. Одним из первых шагов дальневосточного полпреда стала ликвидация крупнейшего за 115 лет наводнения, обрушившегося на 5 регионов ДФО. Именно Юрий Трутнев возглавил комиссию по ликвидации последствия стихийного бедствия, руководя работой более 300 тысяч человек.

С приходом Юрия Трутнева для Дальнего Востока начинают разрабатываться инструменты новой экономической политики. Для этого было принято 45 федеральных законов, 215 правительственных постановлений. Совмещая две должности, он с успехом привлекает инвестиции в Дальневосточный федеральный округ.

При нем их объем вырос кратно: сейчас 2160 резидентов реализуют на территориях опережающего развития и в Свободном порту Владивосток проекты на десятки миллиардов долларов. С помощью преференциальных режимов заработало 286 предприятий. Среди них как мегапроекты, так и малый бизнес. Дальний Восток продолжает развиваться с темпами роста промышленности в два раза выше, чем в среднем по России. За пять лет рост промышленного производства в ДФО составил 23%.

Успешное развитие Дальнего Востока стало залогом переназначения Юрия Трутнева на "сдвоенную должность" вице-премьера и полпреда Президента РФ в ДФО в мае 2018 года при формировании нового состава Правительства РФ.

При Юрии Трутневе Дальний Восток прирос двумя регионами: Республикой Бурятия и Забайкальским краем, была запущена уникальная программа "Дальневосточный гектар", разработана Национальная программа развития Дальнего Востока.

Внимание стало уделяться социальной сфере. Был внедрен механизм "единой федеральной субсидии" для поддержки 58 центров экономического роста, где проживает более 80 процентов всех дальневосточников. На строительство и ремонт детских садов и школ, стадионов и спорткомплексов, больниц и поликлиник из федерального бюджета выделено 94,3 млрд рублей. Молодые семьи могут взять "дальневосточную ипотеку" под 2 процента годовых.

С 2019 года Юрий Трутнев занимается развитием Арктической зоны РФ. Под его руководством началось создание системы преференций для новых проектов, реализуемых на арктических территориях.

В конце этой недели Юрий Трутнев встретится с главами дальневосточных регионов, руководством Минвостокразвития России и институтов развития Дальнего Востока для подведения итогов прошедшего года и обсуждения планов на текущий. Дальневосточный полпред, как и в прошлые годы, большую часть времени будет проводить в рабочих поездках по регионам ДФО. В начале следующей неделе он вылетит в Приморский край, а затем посетит Еврейскую автономную область.

Вице-премьер серьезно увлекается восточными единоборствами и обладает 6-м даном карате кекушинкай и является сопредседателем Российского союза боевых искусств. С 2000 по 2004 годы регулярно участвовал в соревнованиях чемпионата и Кубка России по автомобильному ралли. Женат, пятеро детей.