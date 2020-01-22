На границе России и Китая задержали радиоактивные компасы

Сотрудники автомобильного пункта пропуска "Покровка" в Бикинском районе Хабаровского края изъяли у гражданина КНР 60 наручных и подвесных радиоактивных компасов.

"Когда пассажир проследовал через "зеленый" коридор, сработала стационарная система радиоактивного контроля "Янтарь", - сообщила "РГ" пресс-секретарь Хабаровской таможни Виктория Алешина.

Как оказалось, уровень радиации багажа в восемь раз превысил общий радиационный фон в здании.

Свой груз мужчина вез в китайский город Жаохэ для друга, который заказал товар через интернет-сайт в Москве. Но доставить компасы товарищу китаец уже не сможет. Их оставили на границе, а в дальнейшем уничтожат.