Новости

В Испании объявлена чрезвычайная климатическая ситуация 05:11
Toyota объявила об отзыве 3,4 миллиона автомобилей по всему миру 04:56
В Китае число заболевших коронавирусом нового типа достигло 324 04:32
Президент США счел экоактивистку Грету Тунберг очень сердитой 04:31
На Сахалине в 2020 году установят первые заправки для электромобилей 04:25
На границе России и Китая задержали радиоактивные компасы 04:18
В Хабаровском крае самолеты Ту-142МЗ выследили подлодку "противника" 04:17
Politico: США могут ограничить въезд гражданам Беларуси и Киргизии 03:58
Жители Ливана вышли на демонстрации против правительства Хасана Диаба 03:55
Новый вирус не отбил у россиян желания отдыхать в Китае 03:53
В Центральной Америке усилены меры безопасности из-за коронавируса 03:12
В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны 03:11
Теракт в Буркина-Фасо унес жизни 36 человек 02:46
Полиция применила газ для разгона демонстрантов в Ливане 02:46
Столтенберг заявил о рекордном количестве военных США в Европе 02:33
США предложили КНР переговоры с участием РФ по ядерному оружию 02:25
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом 02:10
Решение Обамы о высылке в 2016 году дипломатов РФ разозлило Трампа 02:04
Пушков провел параллель между украинскими депутатами ПАСЕ и собаками 01:52
Военные Израиля расстреляли бросивших в них гранату палестинцев 01:33
Группу туристов из Польши ограбили на юге Мексики 01:25
В четырех странах зафиксировано 282 случая заражения новым коронавирусом 01:09
В Минобороны рассказали, какое время нужно на защиту Москвы от ракет 00:50
Ученые выяснили, как похудеть с помощью кофеина 00:46
Слушания по импичменту Трампа начались в Сенате США 00:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Биткоин увеличил вложенные в него деньги почти в два раза
Биткоин увеличил вложенные в него деньги почти в два раза
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
22.01.2020 04:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На границе России и Китая задержали радиоактивные компасы

Текст: Дина Непомнящая

Сотрудники автомобильного пункта пропуска "Покровка" в Бикинском районе Хабаровского края изъяли у гражданина КНР 60 наручных и подвесных радиоактивных компасов.

Фото: iStock
Во Владивосток привезли радиоактивный автомобиль из Японии

"Когда пассажир проследовал через "зеленый" коридор, сработала стационарная система радиоактивного контроля "Янтарь", - сообщила "РГ" пресс-секретарь Хабаровской таможни Виктория Алешина.

Как оказалось, уровень радиации багажа в восемь раз превысил общий радиационный фон в здании.

Свой груз мужчина вез в китайский город Жаохэ для друга, который заказал товар через интернет-сайт в Москве. Но доставить компасы товарищу китаец уже не сможет. Их оставили на границе, а в дальнейшем уничтожат.

Происшествия Правосудие Охрана порядка В мире Восточная Азия Китай Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Столица ДФО Хабаровский край ЦФО Москва

Главное сегодня

Володин рассказал об ожиданиях Госдумы от нового правительства
Формирование нового правительства России
Захарова: Премьер-министр Польши убил в себе человека
Ростуризм разъяснил степень опасности поездок в Китай
Первым гиперзвуковым "Цирконом" вооружат один из фрегатов
Право
Право
Александр Бастрыкин предложил упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
Профилактика
Профилактика
Мошенничество с банкоматами: как не стать жертвой аферистов