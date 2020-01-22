На Сахалине с оторвавшейся льдины эвакуировали более 200 рыбаков

В Корсаковском районе Сахалинской области продолжается операция по спасению рыбаков с дрейфующей у берега льдины, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

С опасного участка эвакуировали 230 человек, еще около тридцати людей остаются на льду.

Как сообщалось ранее, ледовый припай начал разрушаться 22 января в заливе Мордвинова вблизи мыса Свободный. В этот момент на льду находилось большое количество любителей зимней рыбалки. Около трехсот из них оказались отрезаны от берега.

В спасательной операции участвуют 18 сотрудников МЧС, задействовано 14 единиц техники: автомобили, лодки, снегоходы, судно на воздушной подушке.