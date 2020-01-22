Ученые нашли признаки нефти на севере Якутии

Специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А.Трофимука (ИНГГ, Новосибирск) и Института проблем нефти и газа (Якутск) выявили признаки значительных запасов углеводородов на территории Якутии в Суханском осадочном бассейне.

Как сообщила в среду пресс-служба ИНГГ, Суханский осадочный бассейн считается перспективным для открытия месторождений ординарных и "сланцевых" нефтей. При этом он является одним из самых малоизученных регионов севера Сибирской платформы. Ученые провели обширные геологические и геохимические исследования. Были проанализированы многочисленные пробы органического вещества материнских пород, а также нефтей и природных битумов, отобранных в результате полевых работ.

Отмечено, что обнаруженные крупные скопления природных битумов, генетически связанные с материнскими породами, являются прямыми признаками нефтегазоносности.

"Суммарные ресурсы битумов на территории Суханского осадочного бассейна оцениваются в 4-5 млрд тонн. Особый интерес специалистов вызывают Центрально-Оленекская и Восточно-Анабарская зоны битумонакопления. Протяженность последней, по данным геологической съемки, оценивается не менее чем в 200 км", - говорится в сообщении.

- Несомненно, Суханский бассейн в будущем должен привлечь внимание геолого-разведочных организаций и компаний, серьезно заинтересованных в разработке месторождений как ординарных, так и "сланцевых" нефтей на северо-востоке России, - считает главный научный сотрудник лаборатории геохимии нефти и газа ИНГГ СО РАН Владимир Каширцев.