В Бурятии четверо бездомных погибли при пожаре в коллекторе

СУ СК Бурятии возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек в коллекторе.

ЧП произошло сегодня утром на улице Геологической в Улан-Удэ. Дым из колодца заметили прохожие и вызвали пожарных. Прибывшие специалисты достали оттуда тела двух мужчин и двух женщин. Все они были бездомными, а в колодце, на трубах теплотрассы, устроили ночлежку.

"Не исключено, что причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем при курении, использовании горелок для приготовления пищи или для освещения помещения. Внутри колодец был захламлен различными горючими предметами одежды и быта", - сообщает пресс-служба следкома.

Уголовное дело расследуется по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).