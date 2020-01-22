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22.01.2020 07:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Бурятии четверо бездомных погибли при пожаре в коллекторе

Текст: Юлия Гарднер

СУ СК Бурятии возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек в коллекторе.

Фото: ГУ МЧС России по Томской области
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ЧП произошло сегодня утром на улице Геологической в Улан-Удэ. Дым из колодца заметили прохожие и вызвали пожарных. Прибывшие специалисты достали оттуда тела двух мужчин и двух женщин. Все они были бездомными, а в колодце, на трубах теплотрассы, устроили ночлежку.

"Не исключено, что причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем при курении, использовании горелок для приготовления пищи или для освещения помещения. Внутри колодец был захламлен различными горючими предметами одежды и быта", - сообщает пресс-служба следкома.

Уголовное дело расследуется по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия Улан-Удэ

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