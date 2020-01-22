В Хабаровском крае самолеты Ту-142МЗ выследили подлодку "противника"

Экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142МЗ проводят тренировки на аэродроме "Каменный Ручей" близ Советской Гавани в Хабаровском крае. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Летчики выполняют вылеты на максимальную продолжительность, проходят заданный курс над местностью без ориентиров. Они также отрабатывают слаженность действий при пилотировании, не имея наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Кроме того, пилоты Ту-142 уже выполнили задачи по предназначению, отыскав, классифицировав и выследив субмарины условного противника. Сделали они это, применив радиолокационные и гидроакустические средства обнаружения.