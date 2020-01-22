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22.01.2020 04:17
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Хабаровском крае самолеты Ту-142МЗ выследили подлодку "противника"

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142МЗ проводят тренировки на аэродроме "Каменный Ручей" близ Советской Гавани в Хабаровском крае. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Летчики выполняют вылеты на максимальную продолжительность, проходят заданный курс над местностью без ориентиров. Они также отрабатывают слаженность действий при пилотировании, не имея наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Кроме того, пилоты Ту-142 уже выполнили задачи по предназначению, отыскав, классифицировав и выследив субмарины условного противника. Сделали они это, применив радиолокационные и гидроакустические средства обнаружения.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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