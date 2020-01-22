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22.01.2020 10:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Якутии 22 человека отравились в школе олимпийского резерва

Текст: Артем Красиков

В средней школе-интернате олимпийского резерва им. Д.П. Коркина Чурапчинского района Якутии отравились 22 человека, 19 из них - дети.

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Как сообщается на сайте управления Роспотребнадзора республики, на стационарном лечении находится 20 пациентов. Состояние заболевших средней степени тяжести, отмечается положительная динамика.

"У пострадавших взят биологический материал для бактериологического и ПЦР исследования. В пищеблоке школы отобраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции, сырья, биоматериал у персонала", - говорится в сообщении.

Все учащиеся и сотрудники интерната находятся под медицинским наблюдением.

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