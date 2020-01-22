В Приморье судостроители "Звезды" готовы сдать первый танкер досрочно

Головное судно из серии танкеров класса "Афрамакс", строящееся на заводе "Звезда" в Приморье, может быть спущено на воду раньше срока. Об этом заявил врио директора АО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" Константин Лаптев, сообщает пресс-служба администрации региона.

Строительство вошло в завершающую стадию. И, по словам Лаптева, по контракту первый танкер должны спустить на воду в мае, сдать - в сентябре-октябре.

"Но мы постараемся выполнить работы с опережением", - сказал он посетившему завод губернатору края Олегу Кожемяко.

Серия нефтевозов типа "Афрамакс" включает 12 судов. Сейчас в цехах и на стапеле предприятия изготавливают и собирают секции первых четырех.

"Танкеры таких размеров не делали даже в Советском Союзе, его водоизмещение - 114 тысяч тонн, длина - 258 метров, ширина - 46 метров", - подчеркнул Константин Лаптев.

Справка "РГ"

Танкеры "Афрамакс" станут первыми судами такого типа, построенными в России. Вес пустого судна - 25 тысяч тонн. Они предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Судно спроектировано с соблюдением высоких экологических стандартов: главная и вспомогательная энергетические установки могут работать на сжиженном газе.