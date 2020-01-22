Нижегородских мам учат зарабатывать рукоделием

В приволжской столице женщин, попавших в непростую жизненную ситуацию, учат рукоделию как способу заработать на жизнь.

За несколько недель приемные, многодетные, одинокие мамы и даже бабушки получают навык создания чего-то с нуля: они самостоятельно вяжут снуды (вид шарфа. - Прим. ред.), шьют сумки и даже пальто - после бесплатных курсов им все по плечу. Автор мастер-классов "Учимся-шьем-продаем" - нижегородская региональная общественная организация "Детский проект". Ее специалисты занимаются комплексной помощью семьям в трудной жизненной ситуации - это и материальная, и психологическая, и юридическая, и социальная поддержка.

Юрист Лариса Шарадзе вспоминает, с чего все началось.

- Мы помогали семье, в которой подрастали 13 детей. Маме, конечно, ни до чего. Денег не было даже на оплату коммуналки. И тогда у нас родилась идея: давать не рыбу, а удочку. То есть не только помогать решать повседневные проблемы, а дать возможность найти работу, даже если это кажется безнадежным, - рассказывает она. - Шанса найти офисную работу с постоянным графиком у большинства таких женщин нет. А вот занятость на дому - отличный вариант. Возникла мысль взять за основу шитье и вязание: люди, которые умеют что-то творить своими руками, никогда не останутся без куска хлеба.

Сама Лариса увлекается рукоделием с детства, поэтому вопросов о том, кто будет учить подопечных основам шитья и вязания, не возникло. Полгода сотрудники "Детского проекта" вынашивали эту мысль. А потом дело закрутилось: организация купила швейные машинки, ткани, фурнитуру, нитки и прочие необходимые материалы. Мастер-классы по рукоделию проводятся в рамках проекта "От социального иждивенчества к социальной ответственности" с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества. В августе начались занятия первой группы.

- Одновременно у нас могут заниматься максимум 12 человек. Мы искали первых учениц через управления соцзащиты, социальные сети. А теперь уже срабатывает сарафанное радио: от желающих отбоя нет, - рассказывает Лариса.

Занятия проходят дважды в неделю по три часа. Один цикл состоит из 24 уроков. Организован процесс таким образом, что за одно занятие (максимум за два) создается готовая вещь. Самое первое, что учатся делать женщины, это снуд.

- Главная задача в начале занятий - помочь ученицам обрести уверенность в себе. Многие даже боятся подходить к швейной машинке. Но мы объясняем: никто ведь не рождается со способностью складывать в уме двузначные числа или говорить по-французски. Всему нужно учиться, - рассказывает Лариса.

К концу учебы участницы уже могут сшить своими руками пальто в стиле оверсайз (свободный крой. - Прим. ред.): по-настоящему серьезная для новичка вещь.

Многодетная приемная мама Татьяна Фалина признается, что самым главным препятствием был страх, который внушала швейная машинка. Но после первого занятия она поняла: ей срочно нужна своя собственная - настолько вдохновила ее учеба.

- Мало того что у Ларисы золотые руки, она еще и прекрасный в общении человек, к каждой девочке сумела найти свой подход. За время занятий мы так сдружились, что продолжаем общаться всей группой, делиться идеями. Сюда стоило бы ходить даже ради атмосферы: когда женщины собираются вместе, делают что-то своими руками и при этом общаются - это настоящая терапия, - считает Татьяна.

Она говорит, что после учебы начала много шить и вязать для семьи. Многое делается вместе с детьми. У одной из приемных дочерей Фалиных - Алены из-за детской травмы нет кистей рук, но и она научилась шить вместе с мамой на курсах.

- Не скажу, что мы делаем шедевры, но все равно результаты вдохновляют. Я могу что-то пошить, починить, вместе с детьми мы делаем подушки, покрывала. Малыши мои научились строчить на машинке и теперь шьют постели для кукол, - рассказывает Татьяна.

Однако задача проекта - не только научить женщин рукоделию, но и дать знания о практической составляющей: как продать результат своего труда.

- У нас есть вводный маркетинговый курс и курс по налоговой базе. Теперь в Нижегородской области можно зарегистрировать себя в качестве самозанятого - это оптимальный вариант оформления своего статуса для рукодельниц, - объясняет Лариса Шарадзе.

Женщин учат, как искать клиентов, как продавать свои изделия через социальные сети. Понятно, что такие мастерицы не станут конкурировать с ателье или фабриками, однако практика показывает, что вещи, сделанные искусными руками, способны прокормить семью. Эксклюзивный трикотаж ручной вязки из итальянской пряжи способен покорить клиентку лучших мировых дизайнеров. А одна такая продажа обеспечит мастерице внушительную финансовую подушку безопасности.

- Времени прошло немного, пока значительных продаж у девочек нет. Но очевидно, что даже если обшивать свою семью, это будет неплохая экономия. Одна ученица купила 40 сантиметров ткани на 216 рублей - пошила снуд и шапочку. А потом увидела в магазине снуд из аналогичного материала за 1700 рублей, - говорит Лариса.

Не так давно стартовало обучение второй группы проекта. Всего в течение года их будет четыре. Но уже сейчас организаторы говорят, что следующая группа сформирована практически полностью, от желающих отбоя нет. Не исключено, на будущий год проект нужно будет продлевать - настолько востребованной оказалась идея дать женщине не удочку, а иголку с ниткой.

Комментарий

София Гвоздева, дизайнер аксессуаров:

- В течение 10 лет моя любимая и основная профессия - рукоделие. Творческий рынок капризен, разнообразен и пресыщен, зависим от финансовых кризисов и непостоянен. Но если в человеке есть яркая индивидуальность, жажда творчества, то заниматься рукоделием можно и нужно. Для процветания нужно по-настоящему гореть своим творчеством, непрерывно учиться и совершенствоваться. В частности, сейчас хорошо продаются вещи для детей - подушки и одеяла в технике печворк, игрушки.