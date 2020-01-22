Пермяков наказали за катание на снегоходах в заповеднике

Пермский суд оштрафовал группу отдыхающих, прокатившихся по заповеднику "Басеги" на снегоходах, что запрещено. Об этом сообщили в Пермском краевом суде.

Каждый нарушитель был наказан штрафом в размере три тысячи рублей. Сотрудники заповедника узнали о любителях покататься из социальных сетей. Там нарушители выложили свои фотографии и видеозаписи, кроме того, обменивались впечатлениями от поездки на вершину горы Средний Басег.

На основании этого сотрудники заповедника составили протоколы и виновные были привлечены к административной ответственности. Нарушители не согласились с этим и подали жалобы в Губахинский суд, однако там оставили решения в силе. Не помогло и обращение в Пермский краевой суд.

Незадачливые любители зимнего отдыха ссылались на то, что нет никаких доказательств их нахождения в заповеднике в указанное в протоколах время. Однако судьи отметили, что участники незаконной прогулки выложили в интернет видеоролик с датой, фотографии заезда, кроме того, доказательствами стала и переписка участников. Этого, по мнению суда, вполне достаточно для доказательства вины. Сейчас нарушители обязаны уплатить наложенные на них штрафы.