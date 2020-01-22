Чиновники закупали продукты для вятских школьников-инвалидов по завышенным ценам

Из-за участившихся проблем с выдачей детям-инвалидам сухих пайков общественники предложили заменить их денежной компенсацией.

Поводом для этого послужило обращение в кировское отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) родителей детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся на базе специализированной школы дистанционно (на дому). В соответствии с федеральным законодательством они имеют право на бесплатное питание, которое может выдаваться либо в виде сухого пайка, либо денежной компенсации.

В Кировской области власти решили, что такие дети будут бесплатно получать сухие пайки, в которые входят крупы, мясные и овощные консервы, макаронные и кондитерские изделия, масло и другие продукты. Однако, по словам родителей, приобретаются продукты по ценам значительно более высоким, чем если бы еду покупали сами семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

Это родительское наблюдение подтвердилось результатами несложного исследования, проведенного активистами регионального отделения ОНФ. "Фронтовики" сравнили указанную в накладных стоимость товаров с розничными ценами в кировских супермаркетах и оптовыми ценами на продуктовой базе. Оказалось, что некоторые товары (например, мука, соки, овощные консервы) даже в обычном магазине стоят дешевле на 20-30 процентов. Не говоря уже о ценах на оптовой базе, где они значительно ниже на все без исключения продукты.

Так, зеленый горошек для детей с ОВЗ обошелся в 118 рублей за банку, в то время как в магазинах горошек этого же производителя стоит от 79 рублей. Фруктовый нектар значится в закупках по 82 рубля за коробку, тогда как его цена в рознице составила 62 рубля, а на продуктовой базе - 54. А если выбирать товары по акции, то экономия будет еще более значительной.

Но и это еще не все. Как говорят родители, несмотря на завышенную цену, им периодически выдают продукты с пограничными сроками годности или с нарушенными условиями хранения. По словам одной из мам, в полученной гречке через месяц завелись черви, а в тушенке нет ни единого куска мяса, только субпродукты.

- Покупка продовольственных товаров по завышенным ценам приводит к тому, что у учреждений образования просто не хватает средств на качественные и полезные продукты, - считает эксперт ОНФ Иван Глинчиков. - Кроме того, многим детям-инвалидам нужно специализированное питание. Если бы потраченные суммы выдавали папам и мамам на руки, родители смогли бы выбрать именно то, что подходит их детям по медицинским показаниям. И приобрести продуктов гораздо больше.

Ситуация с завышенными ценами показывает, что проблему нужно решать в комплексе. Общественники считают: оптимальным решением станет замена сухих пайков денежной компенсацией. "Фронтовикам" в региональном министерстве образования сообщили, что соответствующий документ уже находится на согласовании.

Кстати, аналогичная ситуация в конце прошлого года сложилась в центре дистанционного образования (ЦДО) детей в Кирове - "РГ-Неделя" рассказала о ней в номере от 11 декабря. Напомним, что ученики с ЦДО с ограниченными возможностями здоровья не получали бесплатные продуктовые наборы с начала 2018-го. В конце года торги, наконец, провели, и родителям 150 детей, находящихся на дистанционном обучении, пообещали в ближайшее время начать выдачу сухих пайков.

Кстати

Как сообщили корреспонденту "РГ" в правительстве Кировской области, начиная с этого года родителям детей с ОВЗ будет предоставлено право выбора: получение бесплатного двухразового питания или ежемесячной денежной компенсации в размере 99,3 рубля в день. В региональном бюджете 2020 года на обеспечение бесплатным питанием порядка 500 детей с ОВЗ, обучающихся дистанционно, предусмотрено более 80 миллионов рублей.