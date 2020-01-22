19 декабря на проходившем в Москве экспертном совете Фонда развития промышленности (ФРП) для финансирования были одобрены 17 проектов российских предприятий, в числе которых - два проекта Группы компаний "АКОМ". Общая сумма займа составляет 650 миллионов рублей.

Первый проект аккумуляторного производства АО "АКОМ" направлен на повышение производительности труда. Являясь участником национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", АО "АКОМ" ставит перед собой задачу по приросту производительности на 37 процентов по итогам 2021 года и на 58 процентов - по итогам 2024 года. Таких показателей планируют добиться за счет внедрения нового прогрессивного оборудования, технологий, механизации процесса изготовления продукции, сокращения длительности отдельных техпроцессов посредством их автоматизации, совершенствования системы менеджмента качества и системы управления персоналом.

Также предприятие наметило автоматизировать и дооснастить производство импортозамещающих стартерных свинцовых аккумуляторных батарей (АКБ), чтобы увеличить объем их выпуска в 2024 году до 3,2 миллиона изделий. С помощью займа ФРП предприятие планирует внедрить лучшие практики и методики повышения производительности труда и расширить свое присутствие на российском и зарубежном рынках.

Важно отметить, что АО "АКОМ" уже сегодня демонстрирует выдающиеся результаты в области производительности труда. Подтверждением этого стало присвоение предприятию по итогам 2018 года четвертого места в конкурсе IV Всероссийской премии "Производительность труда: Лидеры промышленности России", в номинации "ТОП-30: Лидеры по производительности труда в электротехнической промышленности".

Общий бюджет названного проекта составляет 410 миллионов рублей, из которых 300 миллионов - средства, предоставляемые ФРП, прирост новых высокопроизводительных рабочих мест - 20 единиц.

Вторым проектом холдинга является организация производства промышленных свинцовых аккумуляторных батарей на базе компании "АКОМ-Индастриал". Планируемая к выпуску номенклатура продукции предназначена для тягового и стационарного применений. Ее основными потребительскими качествами станут высокая надежность, бесперебойность работы и повышенная долговечность. При этом продукт ООО "АКОМ-Индастриал" обеспечит для потребителей технические характеристики мирового уровня благодаря собственным инновационным решениям и трансферу передовых мировых технологий.

Проект предусматривает производство свыше 667 тысяч аккумуляторных ячеек к концу 2024 г. и освоение свыше 40 процентов доли российского рынка. Реализация данного проекта позволит локализовать производство промышленных АКБ на территории России и будет способствовать снижению объемов импорта с сегодняшних 90 процентов до пятидесяти. Сумма инвестиций в проект составит 520 миллионов рублей, из которых 350 миллионов - средства, предоставляемые ФРП, прирост новых высокопроизводительных рабочих мест составит 48 единиц.

Потребители промышленных АКБ на рынке России представлены в ключевых рыночных сегментах: железнодорожная инфраструктура; специальный и железнодорожный транспорт; телекоммуникация и связь; энергетика. Потенциальными покупателями продукции выступят "РЖД", "ЛокоТех", "Трансмашхолдинг", "Россети", "Ростелеком", "Концерн Росэнергоатом" и другие предприятия.

В очередной раз ГК "АКОМ" подтвержден принцип "Рекорды вчера - стандарты сегодня", поскольку подготовка всех необходимых документов, проведение сложных регламентированных процедур завершены в рекордно короткий срок - два месяца. Важно отметить, что крайне редко в рамках одного экспертного совета ФРП одобряется одновременно два проекта организаций, принадлежащих одному холдингу и аффилированных по отношению друг к другу. Но глубокая и качественная проработка проектов обеспечила на защите единогласное одобрение и отсутствие вопросов.

Успешной защите во многом способствовала и профессиональная слаженная работа отдела разработки проектов развития и взаимодействия с госструктурами, на базе которого создан GR-центр, профессионально оказывающий услуги промышленным предприятиям по всей России по получению мер государственной поддержки, в том числе и льготных целевых займов из ФРП.

Большое значение имела поддержка со стороны Правительства Самарской области и региональной Торгово-промышленной палаты, оказанная проектам на всех этапах прохождения обязательных процедур и экспертиз ФРП.

С 2015 года и по настоящее время по программам займа ФРП профинансировано девять проектов Самарской области, среди которых теперь уже три проекта ГК "АКОМ". Именно "АКОМ" стал первой компанией региона, которая получила государственную поддержку Фонда развития промышленности в 2015 году. Благодаря полученному займу в размере 500 миллионов рублей на проект стоимостью 1,2 миллиарда предприятием были успешно освоены новые технологии производства и расширена номенклатура продукции. "АКОМ" приобрел на средства, выделенные ФРП, современнейшее оборудование и за короткий срок нарастил мощность. В 2020 году реализацию проекта планируется завершить. В настоящее время налажен выпуск импортозамещающих инновационных батарей EFB и AGM, к выпуску готовится линейка аккумуляторов GEL.

От первого лица

Николай Игнатьев, президент Группы компаний "АКОМ":

- Созданные государством механизмы поддержки способствуют ускоренному росту предприятий, и ключевая роль в этой работе принадлежит Фонду развития промышленности. Сегодня "АКОМ" расширяет свои границы, трансформируясь в корпорацию энергетических решений через конкуренцию с глобальными игроками на рынке и внедрение производства промышленных аккумуляторных батарей, выбирая проверенную и эффективную модель сотрудничества с Фондом. Отвечать приоритетам Российской Федерации и их реализовывать - это высшая степень ответственности и совершенно иной уровень ведения бизнеса. На это способен только лидер.

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