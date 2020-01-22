Может ли смех унять агрессию и защитить от депрессии, в чем светлая сторона черного юмора и как сдать ГТО по анекдотам? На тему шуток мы серьезно поговорили с доктором психологии, деканом психологического факультета Самарского национального университета, профессором Константином Лисецким.

Константин Сергеевич, уровень агрессии в обществе заметно вырос, иногда конфликт может вспыхнуть на любой почве.

Константин Лисецкий: И даже в небе. Некоторые авиакомпании, чтобы предотвращать ссоры между пассажирами, стали устанавливать специальные щитки между креслами, своеобразные ограничители спорной территории, чтобы никто не мог "лечь" на соседа сзади.

О, это раздражает некоторых еще больше, да и ограничители везде не поставишь. Как перевести хотя бы мелкие конфликты в шутку?

Константин Лисецкий: Юмор как раз и есть социально приемлемая форма отреагировать на агрессию, поэтому и востребованность его в жизни растет. Ведь людям приходится сталкиваться не только с бытовыми пустяками, но и с серьезными вызовами - нехватка денег, потеря работы, конфликты с детьми. Но агрессия чаще всего дракой не ограничивается (лучше бы, конечно, прокачать ее в спортзале), она приглашает свою родную сестру - депрессию. Сегодня почти каждый пятый житель планеты страдает депрессией, и это только обратившиеся за помощью.

В России о депрессии заговорили всего лет 20 назад, когда рассыпалась идея коллективизма, новой изящной "миссии" обществу не предложили и во главу угла встала концепция собственного "Я". Поэтому и психология стала очень востребованной, ведь с внутренним миром надо что-то делать, нужно согласовывать его с миром внешним, который тоже стал много сложнее.

Если человеку удается найти согласие хотя бы на троечку - ему комфортно, если получше - он испытывает радость, ну а "отличники" переживают счастье. Но сложность-то заключается в том, что эти два мира напрямую не соединимы, всегда приходится искать компромисс, откладывать желания на потом и так далее. А хорошая новость состоит в том, что между ними своеобразным амортизатором и выступает чувство юмора.

Кстати, а вы знаете где "живет" в теле юмор, и это не шутка? Он располагается между нижней и верхней половиной туловища, в диафрагме. И если диафрагма поднимается при хронической тревоге, становится менее пластичной, то легкие плохо вентилируются, повышается давление на сердечную сумку. И чтобы расширить пространство, надо или кашлять, что многие неосознанно и делают, или смеяться. Второе, согласитесь, куда приятнее.

С депрессией человек может жить годы, списывая свое плохое самочувствие на усталость, погоду, экономический кризис или на "невыносимых" близких?

Константин Лисецкий: Именно так и происходит. Знаете, какое простое и великое открытие сделал Фрейд? Он на своих консультациях стал замечать, что люди, сидящие на краешке стула, - потенциальные инсультники. Они не могут сбросить свое психическое напряжение и вынуждены передавать его мышцам. Депрессия замедляет мышление, тормозит эмоции (обидчик уже ушел, а вы ему все "гадости" в ответ не сказали). Нарушается пластичность тела - выгибаются плечи, возникает напряжение в воротниковой зоне шеи, где проходят две главные артерии. Ну и, наконец, уныние, когда человека уже ничто не радует: ни восход, ни закат, ни даже изящный юмор. Процентов 20 выходят из этого состояния самостоятельно, остальным нужна помощь психолога или хотя бы мудрый веселый друг рядом.

Друзья на обывательском уровне могут посоветовать легче относиться к жизни, а по сути отмахнуться от проблем. Но ведь легкость и юмор не одно и то же?

Константин Лисецкий: Это даже не двоюродные братья. В одном из рассказов Достоевского есть хорошая система деления людей по отношению к кукольному театру. Прошу прощение за вольный пересказ, но суть в том, что на сцене волк бежит за зайцем. Одни кричат: "Да куда они бегут-то, оба бумажные". А другие, принимая эту условность, видят за действиями и чувствами кукол отношения людей. Так и со спасительным юмором.

Дело в том, что у человека есть два мира, две матери - мать-природа и мать-соцкультура. Они, живя в одном теле, не имеют общих оснований, одна руководствуется законами биологии, другая - социума. И мы должны постоянно проявлять усилия, чтобы их согласовывать. Если с биологией все более или менее ясно: не выполнил - тебя съели, то с правилами и договоренностями культуры посложнее. За их нарушение тоже существуют санкции, одна из них - отверженность, кстати, одно из самых древних чувств человека разумного. Поэтому мы все хотим нравиться другим людям.

Задача не из легких. Но тут на помощь приходит интуиция. И это не шаманство вовсе, а физиология. В головном мозге человека в процессе эволюции кроме глубинной и средней коры появился еще неокортекс - новая кора толщиной всего два миллиметра. Несмотря на столь малые размеры она может удерживать противоположные (желания, намерения, образы, идеи) вещи. Ни одно животное не может одновременно (в одно и то же мгновение) любить и ненавидеть, хотеть и бояться. Но именно это дает нам выбор, а чувство выбора - это свобода, та самая творческая часть в физиологии.

Даже если человек впал в ступор, неокортекс продолжает искать альтернативы. Выбор ведь есть всегда - спрятаться (агрессия, обида) или проявлять поисковую активность. Но если человек все же решил замереть, то неокортекс все равно будет работать - искать оправдания его бездействию. Наверняка такие внутренние разговоры знакомы многим - человек объясняет своему внутреннему "политбюро", что он не так уж и плох. Прекратить этот диалог совсем не получится, но можно его свернуть, если есть чем заняться, то есть, как говорят психологи, раскрепостить свой потенциал. В выигрышном положении оказываются те, кто имеет хобби.

Юмор - это особый талант, вот у кого-то мозг математический, а у кого-то "смешливый". Как жить тем, у которых обычное серое вещество?

Константин Лисецкий: Юмор - это синтез агрессии и сублимации в творчество, как рождение ребенка, и здесь надо просто захотеть. Чувство юмора можно тренировать, и самое простое упражнение - это анекдот.

У людей всегда есть набор социальных ролей, и одна из них - роль человека с юмором. Надо для начала примерить ее хотя бы на уровне желаний. А затем, если не стопоришься в напряжении, то обороты набираются быстро. Как только объемы шуток стали большими, человек начинает видеть контекст ситуации и шутить уместно. И, наконец, он понимает, что чувство юмора - отличный инструмент для удовлетворения собственных желаний. Кстати, черный юмор рождается из обесценивания тех же желаний, как защитный механизм.

Почему в одних ситуациях шутка идет "на ура", а в других та же самая история звучит пошло, психология это как-то объясняет?

Константин Лисецкий: Психология, в отличие от физики или математики, не имеет законов прямого действия. Все ее правила работают только в конкретной ситуации, вот почему так опасно следовать советам из популярных книжек - одному помогает, другому вредит. Про контекст поясню на примере. Наверняка многим знаком тест-картинка, где одновременно изображена девушка и старуха. Вот если мы сейчас поговорим с вами про возраст и болезни, то скорее всего увидим пожилую даму. А если про недавнюю поездку в Тайланд, то увидим девушку. Контекстное восприятие - это как задник в театре, на фоне которого происходит действие, так и с шуткой. Человек с неразвитым чувством юмора, однажды пережив восторг публики от своей шутки, думает, что так будет в любой ситуации, а это не срабатывает.

Почему мужчины не влюбляются в некрасивых женщин, даже если они с юмором?

Константин Лисецкий: Есть такой закон Гельмгольца - ощущение, похожее на самого себя, перестает само себя распознавать. Скажем, взял руку, и, когда тепло от прикосновения выровнялось, ты перестаешь ее ощущать. То же самое и с видением: со временем ты перестаешь натыкаться глазами на неподвижные вещи в комнате. То же происходит и в отношениях полов. Часто ведь женщины недоумевают: "У нее целлюлит, а столько поклонников". А все дело в том, что красота - это поведение.

Эмоциональность есть у всех, и в кругу хороших людей мы чувствуем себя лучше, а среди плохих - тревожимся. Если женщина принимает это состояние поведенчески, то мужчина ее запомнит. Что больше всего боится мужчина? Несостоятельности. А женщина - непривлекательности. Но при этом оба делают вид, что им это безразлично, влюбляясь, они становятся немного сумасшедшими. Но со временем, когда розовые очки спадают, пары начинают обмениваться уколами, разъедающими отношения. "Ты как всегда не те яблоки купил" - послание "неудачник". "Ты вроде бы собиралась на фитнес" - послание "толстуха", и так далее. И здесь именно юмор может стать спасательным кругом, ведь шутка - это коммуникация, и, если слегка задели, лучше всего ответить с юмором.

Акцент

- На одной из подростковых терапевтических групп зашла речь про жизнь, что это такое. И один мальчик, внутри взрослый такой, дал прекрасное определение. "Жизнь - это радость от радости и печаль от печали, а если ты их путаешь местами, то ты наркоман". Есть такая расхожая в быту фраза: "Сильно не радуйся, потом будешь плакать", и она в корне неверна. Печаль и радость не имеют между собой причинно-следственной связи. Печаль - это драма (конфликт) и трагедия (утрата). И их тоже надо прожить, раз они случились. А вот радоваться, чтобы не печалиться, - это истерика. Хотя некоторые так и живут.