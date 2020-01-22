Россиянин взломал новогоднюю подсветку Кремля, чтобы сделать предложение

Нижегородца, взломавшего новогоднюю подсветку Кремля, разыскивают для того, чтобы подарить ему свадебное путешествие. Об этом сообщает компания, разработавшая иллюминацию.

Оригинальный способ сделать предложение своей девушке выбрал неизвестный молодой человек: он взломал новогоднюю подсветку таким образом, чтобы на главной башне Кремля появилась надпись "Наташа, выходи за меня замуж?"

Фотографию разместил у себя в блоге губернатор Глеб Никитин. "Новогодняя подсветка зашла. Да так, что один нижегородский романтик сделал предложение любимой! Не спрашивайте, как он это сделал", - написал глава региона и пожелал счастья той самой Наташе.