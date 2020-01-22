Продолжительность жизни в стране впервые в истории превысила 73 года, что на восемь лет больше, чем в 2000-м. Это важный маркер действия социальных факторов, в числе которых - стремление к здоровому образу жизни. Поддерживать форму помогает физическая активность, правильное питание и соблюдение режима дня. А вот просто зарядиться энергией можно в санатории.

Мы можем лучше!

Медицинский туризм в Башкирии необычайно популярен, ведь республика славится санаториями. Каждый из них по-своему хорош, но при выборе "медицинские" туристы первым делом сравнивают здравницы по отдельным параметрам и по их совокупности. И чаще всего чаша весов склоняется к "Янган-Тау" - флагману башкирской санаторно-курортной системы. Он уже 83 года сохраняет устойчивый курс, что в сложившихся экономических условиях непросто. Не стал исключением и прошлый год.

- Учитывая снижение спроса на санаторно-курортные услуги, а он, по данным Ассоциации оздоровительного туризма России, упал на 9,5 процента, мы не ставили задачу стопроцентного заполнения санатория. Сделали акцент на повышение качества обслуживания и рост экономической эффективности деятельности, чего в результате и достигли, - прокомментировал ситуацию директор санатория "Янган-Тау" Альфред Акбашев.

При том что коечный фонд занимает 24,3 процента от общего количества мест в санаториях республики, доля его дохода в общем объеме составила 48 процентов, а чистой прибыли - 66 процентов. Это как нельзя более точно отвечает девизу, под которым живет сегодня Башкирия: "Без якшырак булдырабыз", то есть "Мы можем лучше".

"Янган-Тау" - узнаваемый бренд, которому доверяют россияне. Среди отдыхающих - 20 процентов жителей Башкирии, 30 - Челябинской области, 18 - Свердловской. Сюда приезжают семьями. Гостей привлекают широкие возможности лечения заболеваний различного профиля. Например, для людей, страдающих заболеваниями почек, "Янган-Тау" - настоящая Мекка. В 1972 году для них был построен отдельный корпус, а в 1974-м именно в "Янган-Тау" ведущие нефрологи обсудили актуальные вопросы лечения заболеваний почек на Всероссийской научно-практической конференции.

Системный подход

Врачи и специалисты санатория строят свою работу, основываясь на целостном подходе. Ведь максимального эффекта можно достичь, только если человек получает все в комплексе и в лучшем виде: оздоровительные процедуры в хорошо оснащенных кабинетах, комфортное проживание, полноценное питание, активный досуг, общение с природой.

Так как за каждое из этих направлений отвечают люди, то их квалификация имеет решающее значение, а значит, ее необходимо постоянно повышать. Так, в 2019 году обучение прошли 389 сотрудников. Профессиональный рост поощряется и морально, и материально. Для обладателей наград и почетных званий предусмотрены надбавки к зарплате. Кстати, врачи получают около 78 тысяч рублей, а средний медицинский персонал - 36,8 тысячи.

"Янган-Тау" - узнаваемый бренд, которому доверяют россияне

Коллективным договором предприятия предусмотрены и другие виды вознаграждения: за стаж работы, ученую степень. Сотрудникам, отметившим круглые даты - 50, 55, 60 лет и отработавшим в санатории шесть и более лет, вручают путевки на 12-дневный отдых в санаторно-оздоровительный комплекс "Янган-Тау".

Забота о людях, именуемая нынче инвестициями в человеческий капитал, - принципиальная позиция руководства санатория.

Вообще эта здравница представляет собой уникальное явление. Она продолжает лучшие традиции санаторно-курортного дела советских времен, а оно в СССР было поставлено на широкую ногу, и в то же время развивается в соответствии со стандартами нового времени. Именно такого отношения к делу и требует от каждого руководство республики.

Бизнес-процессы автоматизированы и отслеживаются на всех этапах, в подразделениях налажен учет и контроль, растет уровень сервиса. Медицина развивается в плотном сотрудничестве с наукой. И это тоже одна из традиций, заложенных предшественниками. Старшие товарищи передавали свой опыт и знания младшим, отцы - детям. К слову, отец директора санатория Альфреда Акбашева Рашит Шагабутдинович 32 года работал главным врачом здравницы, и свой нынешний вид "Янган-Тау" начал приобретать в основном в период его руководства.

В конноспортивном комплексе "Юртак" санатория можно покататься на лошадях. Фото: Пресс-служба "Янган-Тау"

Обновление как веление времени

"Янган-Тау" - крупный работодатель. В коллективе 1 513 человек, из которых 157 находятся в декрете. Но для дальнейшего развития санаторию требуются новые сотрудники, лучшие в своем деле - врачи, инженеры, экономисты, квалифицированный персонал. Только вот приглашать их из других регионов страны долгое время не было возможности из-за отсутствия служебного жилья. Именно поэтому санаторий и начал на собственные средства строить многоквартирный жилой дом. Проект оценен в 92 миллиона рублей. Здание уже готово, остались внутренние отделочные работы.

Также в процессе строительства по индивидуальному проекту стоимостью 134 миллиона рублей находится производственный комбинат, который позволит увеличить объем и качество продукции и, что немаловажно, начать выпуск по стандарту "халяль".

Питание в санатории - особая тема. Еда - тоже лекарство, и она должна быть полноценной, здоровой, вкусной и экологически чистой. Поэтому мясо и молоко закупаются у фермеров Салаватского и других районов северо-востока республики, а зелень скоро будут выращивать на площади 600 квадратных метров, в собственных теплицах, которые сейчас активно строят. На эти цели направлено полтора миллиона рублей.

Поддерживая местных товаропроизводителей, санаторий участвует в реализации программы по развитию северо-востока республики.

Новый импульс

Санаторий "Янган-Тау" за 2019 год заработал один миллиард 626 миллионов 431 тысячу рублей. Чистая прибыль, по предварительным данным, составила 93 миллиона рублей. Будучи градообразующим предприятием он пополнил казну Салаватского района на 78 миллионов 626 тысяч рублей. И это только то, что касается финансов. А вот если смотреть шире, то нельзя не заметить, что благодаря геопарку, созданному по инициативе руководства санатория, выросла экономическая активность населения района. Люди поняли, что их знания и умения востребованы, они стали гидами и проводниками, строят кемпинги и кафе, возрождают старинные ремесла и привлекают к этому детей, сажают кедры, проводят экологические акции. Так, благодаря геопарку жизнь заиграла новыми красками.

2019 год был для первого башкирского геопарка, который, по сути, неотделим от санатория, знаковым. В сентябре Совет глобальной сети геопарков (ГСГ) рекомендовал включить его в ГСГ под эгидой ЮНЕСКО. А в конце года на базе санатория прошел международный семинар по перспективам развития геопарков ЮНЕСКО с участием представителей 14 стран - случай в истории этой организации беспрецедентный. Так, через "Янган-Тау" республику начали узнавать во всем мире. И ее название - "Башкортостан" - иностранцы уже произносят практически без запинки.

В тему

2020 год для санатория "Янган-Тау" связан с важной для всей страны датой - 75-летием Великой Победы. Здравница внесла свой вклад в разгром фашизма. Во время войны на ее базе развернулся филиал эвакогоспиталя № 2575 на 200 коек, где лечились тяжелораненые бойцы. Многие из них после лечения возвращались в строй. На месте госпиталя сейчас установлен памятный знак.

Кстати

"Янган-Тау" активно включился в так называемую "мусорную реформу", стартовавшую 1 января 2020 года. Это было несложно, так как в здравнице внедрены принципы бережливого производства, в частности, ведется раздельный сбор мусора. Сотрудники также регулярно проводят субботники и за пределами санатория, в самых посещаемых туристами местах геопарка. Заставить всех соблюдать чистоту, конечно, непросто, но подобные акции служат хорошим примером для гостей.