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22.01.2020 08:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижегородской области уснувший за рулем водитель фуры устроил ДТП

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

В Володарском районе Нижегородской области сегодня ночью произошло ДТП с участием фуры, микроавтобуса и легковушки. По предварительным данным, водитель грузовика уснул за рулем.

В Марий Эл при столкновении "скорой" с грузовиком погибли врачи

Об этом сообщает управление МВД по региону. Авария случилась в районе 3 часов ночи на трассе Москва - Нижний Новгород. Водитель фуры столкнулся с микроавтобусом, который от удара отлетел и столкнулся с отечественной легковушкой.

В результате погиб один человек, трое пострадавших доставлены в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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