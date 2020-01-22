В Нижегородской области уснувший за рулем водитель фуры устроил ДТП

В Володарском районе Нижегородской области сегодня ночью произошло ДТП с участием фуры, микроавтобуса и легковушки. По предварительным данным, водитель грузовика уснул за рулем.

Об этом сообщает управление МВД по региону. Авария случилась в районе 3 часов ночи на трассе Москва - Нижний Новгород. Водитель фуры столкнулся с микроавтобусом, который от удара отлетел и столкнулся с отечественной легковушкой.

В результате погиб один человек, трое пострадавших доставлены в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.