В Оренбуржье возбудили дело по факту смерти пациентки в больнице

По факту смерти в одной из больниц Оренбурга 27-летней жительницы Сакмарского района возбуждено уголовное дело.

Как сообщил Следственный комитет по региону, трагедия произошла 7 января. В этот день девушка была доставлена на реанимобиле из Сакмарской районной больницы в клинику областного центра. Через несколько часов ее самочувствие ухудшилось. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пациентка скончалась.

По информации местных СМИ, мать девушки считает, что в смерти дочери виновны врачи районной больницы и скорой помощи.

- По данному факту по результатам мониторинга СМИ и доследственной проверки возбуждено уголовное дело, - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Оренбургской области.

Следствием устанавливаются все обстоятельства гибели пациентки. Будут проведены необходимые экспертизы, тщательно изучена медицинская документация, дана правовая оценка действиям должностных лиц лечебного учреждения. Расследование продолжается.