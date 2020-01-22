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22.01.2020 16:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самаре на девочку упала глыба льда с крыши

Текст: Анна Шепелева (Самара)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Самаре из-за наледи, сорвавшейся с крыши многоэтажки, пострадал ребенок. Об этом сообщили в среду в ГУ МЧС по региону.

Фото: iStock
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Происшествие произошло накануне поздно вечером во вторник примерно в 23.40 по местному времени. С крыши дома № 175 на улице Аврора на проходившую вдоль жилого здания 15-летнюю девочку-подростка сорвалась наледь. Ребенок пострадал и попал в больницу имени Пирогова.

Спасатели также предупреждают, что установившаяся в регионе погода способствует подобным несчастным случаям. Вчера выпал снег и почти сразу началась оттепель. Поэтому, проходя мимо многоэтажек, нужно быть осторожными. При странным шуме сверху следует прижаться к стене дома, а не пытаться отбегать или тем более рассматривать, как падает наледь.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара Перезимовать

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