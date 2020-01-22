В Удмуртии два подростка спасли тонущего первоклассника

В Удмуртии в селе Сюмси двое 13-летних учеников седьмого класса местной школы спасли тонущего в реке первоклассника. Об этом сообщает пресс-служба Государственной противопожарной службы республики.

Происшествие случилось еще 7 января этого года, но известно о нем стало только сейчас. В этот день подростки катались на тюбингах с крутого берега реки Симсинки. Мальчики съехали с горы и стояли у ее подножия, когда мимо них на тюбинге проехал первоклассник.

Он не успел вовремя спрыгнуть с тюбинга и упал в реку, но криков о помощи не было - перевернувшийся тюбинг полностью накрыл ребенка.

Один из семиклассников, увидев, что мальчику самому не выбраться, прыгнул за ним в ледяную воду, схватил его и поплыл к берегу, но плыть было уже слишком тяжело. На подмогу к нему в воду прыгнул друг. Все вместе они смогли выбраться на берег.

- В этой ситуации повезло всем - и спасенному, и родителям, и самим спасателям. Тащить из ледяной воды человека, набравшего в легкие воды, очень сложно - ведь он становится в полтора раза тяжелее. Поэтому большая удача, что школьники не растерялись. За их смелость и готовность помочь ближнему их обязательно нужно наградить. А в будущем они непременно должны стать пожарными-спасателями, - прокомментировал замначальника пожарно-спасательной части №39 села Сюмси Иван Бармин.

Ходатайство в Главное управление МЧС России по Удмуртии о награждении школьников медалью "За спасение утопающего" уже подготовлено.