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22.01.2020 10:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Иркутянина осудили за нападение с ножом на врача "скорой"

Текст: Ирина Штерман (Иркутск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Житель Иркутска, в октябре 2019 года совершивший нападение на врача скорой помощи, приговорен Октябрьским районным судом к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Фото: iStock
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Следствием было установлено, что ночью 6 октября 2019 года на станцию скорой помощи поступил вызов. Звонившие сообщили, что на улице лежит мужчина.

Прибывшие на вызов врачи попытались оказать медицинскую помощь фигуранту дела, находившемуся в состоянии сильного алкогольного опьянения, но в ходе возникшего конфликта он нанес врачу удар перочинным ножом.

В ходе следственных мероприятий 34-летний нарушитель полностью признал свою вину и раскаялся.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Иркутск Нападения на медиков

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