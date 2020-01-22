Иркутянина осудили за нападение с ножом на врача "скорой"

Житель Иркутска, в октябре 2019 года совершивший нападение на врача скорой помощи, приговорен Октябрьским районным судом к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Следствием было установлено, что ночью 6 октября 2019 года на станцию скорой помощи поступил вызов. Звонившие сообщили, что на улице лежит мужчина.

Прибывшие на вызов врачи попытались оказать медицинскую помощь фигуранту дела, находившемуся в состоянии сильного алкогольного опьянения, но в ходе возникшего конфликта он нанес врачу удар перочинным ножом.

В ходе следственных мероприятий 34-летний нарушитель полностью признал свою вину и раскаялся.