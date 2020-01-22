Эта история произошла в небольшом городке Камне-на-Оби в Рождество. Случайная встреча блогера Натальи Мишиной и местного подростка Вани превратилась чуть ли не в рождественскую сказку о том, что доброта, взаимопомощь и простое человеческое участие могут творить чудеса. Наталья вместе со своими подписчиками решили помочь семье Вани с ремонтом дома, но в результате собрали средства на покупку для них новой квартиры.

Наталья Мишина, на страничку которой в Инстаграме подписано более полумиллиона человек, сама родом из Камня-на-Оби. Сейчас живет в Санкт-Петербурге, но приезжает на Алтай навестить родителей. 7 января, гуляя с трехлетним сынишкой по городу своего детства, решила прокатить его на автобусе.

- Пока усаживала сына, водитель стал торопить с оплатой проезда, - вспоминает блогер. - Когда, наконец, подошла рассчитаться, оказалось, что за нас уже заплатил незнакомый мальчик. Познакомились, разговорились.

На вопрос - зачем он заплатил за чужого человека, - 13-летний Ваня ответил просто: в их семье принято заботиться о женщинах, тем более с маленькими детьми. Наталья узнала, что живет Ваня вдвоем с мамой, отец погиб три года назад. Парень любит рисовать, но возможности получить художественное образование у него нет. Денег семье не хватает, к тому же дома затеяли ремонт.

"Каждое слово случайного попутчика отзывалось у меня внутри. Я тоже воспитываю пацана. Тоже одна. Тоже мечтаю, чтобы он вырос... нет. Не настоящим мужчиной. Мечтаю, чтобы он вырос настоящим человеком", - написала потом в своем блоге Наталья.

Мишина решила познакомиться с Ваниной мамой, чтобы сказать спасибо за воспитание такого доброго и отзывчивого парня. Вот только фамилию у подростка не спросила. Но Камень - город маленький, и вскоре она выяснила, где живет ее новый знакомый.

- Я клеила обои и растерялась при виде гостьи, - вспоминает Ванина мама - Татьяна Сергеевна. - Конечно, было приятно, что незнакомый человек так тепло отзывается о сыне. Хотя Ваня тогда сказал, что ничего такого не сделал и благодарность ни к чему. А потом случилось невероятное: на мой телефон посыпались сообщения о переводе денег. Я ничего не понимала, а когда сумма перевалила за миллион, просто разрыдалась. Оказалось, Наталья попросила своих подписчиков помочь нам с ремонтом, чтобы Ваня смог учиться рисованию.

По словам Натальи Мишиной, она и сама не ожидала, что наберется такая большая сумма. "К 15 января мы собрали почти 1,8 миллиона рублей и деньги продолжают поступать. Мы все вместе сотворили настоящее чудо для этой семьи и еще раз доказали, что добро возвращается", - отметила она.

"Сколько прекрасных, добрых, отзывчивых людей живет в нашей стране и не только!", "Как круто, что мы можем творить чудеса!" - пишут в комментариях участники акции.

P. S.

Наталья Мишина сообщила, что эта рождественская история запустила настоящий "бумеранг добра". Кто-то перевел деньги в детский дом, кто-то помог бабушке рассчитаться в магазине. Так что чудеса продолжаются.