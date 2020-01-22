Школьник из Бийского района Олег Домичек был единственным представителем Алтайского края на III зимних юношеских Олимпийских играх, проходящих в Швейцарии. 17-летний биатлонист, которого даже на Алтае пока мало кто знает, приятно удивил: завоевал золотую награду в индивидуальной гонке на 12,5 километров и серебро в смешанной командной эстафете 4 х 6 километров. Вот что рассказала "РГ" о юном даровании его тренер Лилия Кокорина:

- Олег живет в селе Лесное - до Бийска шесть километров. Попал в мою группу в 2012 году. Какое-то время занимался еще мототриалом, но потом сделал выбор в пользу биатлона. В школе учится на четверки с пятерками, даже стипендию получает. По характеру жизнерадостный, активный. Что важно для биатлона - он очень устойчив психологически, по-спортивному злой и в то же время мобильный, быстро перестраивается в зависимости от складывающейся ситуации. Технику стрельбы ему ставил мой муж Иван Кульгускин, за лыжную подготовку отвечаю я. До последнего времени Олег хотел после окончания школы связать свою судьбу со службой в рядах МЧС, но после Игр в Швейцарии и он, и родители его понимают, что надо пытаться реализовать спортивный талант до конца.

По словам тренера сборной России Юрия Векшина, отбор в юношескую олимпийскую команду был очень жестким, при этом лишь одна биатлонистка имела небольшой международный опыт. Сразу после окончания олимпийских стартов парень из Лесного написал в соцсети слова благодарности всем, кто его поддерживал словом и делом. При этом особо выделил работу сервисмена, благодаря которому не было проблем с лыжами. Лилия Кокорина по этому поводу заметила, что Олег вообще воспитанный и общительный парень - в Лозанне он находил время, чтобы пообщаться с ребятами, выступавшими в селе Алтайское в гонках на призы Виталия Денисова.

Результаты, показанные на ЮОИ, принесли Домичеку путевку на юношеское первенство мира. Не возвращаясь в Россию, он отправился на учебно-тренировочные сборы в Италию. Чемпионат мира пройдет в швейцарском местечке Ленцерхайд с 26 января по 2 февраля. Сейчас главное - удержаться на пике формы, на который Олег вышел к олимпийским стартам юношей.

На этом турнире за Россию выступит еще один представитель Алтайского края - воспитанник заринского биатлона Даниил Серохвостов.

Кстати

В смешанной эстафете в команде с Олегом Домичеком выступали Денис Иродов из Новосибирской области и два представителя Красноярского края - Алена Мохова и Анастасия Зенова. Четверка из Сибири завоевала серебряные медали.