Опыт мобильной приемной новосибирского губернатора применят в работе "Единой России"

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поставил задачу повысить скорость и качество реагирования на запросы жителей. Он предложил применить опыт мобильной общественной приемной главы региона в работе местного отделения "Единой России".

В пресс-службе областного правительства сообщили, что за минувший год число выездов мобильной приемной губернатора в районы выросло в три раза (69 в 2019-м против 22-х в 2018 году). Рассмотрено 115 вопросов, в их числе - благоустройство и ремонт дорог, транспортная доступность, коммунальное хозяйство, подключение к системам водо-, тепло-, газо-, электроснабжения, строительство объектов социальной сферы, вопросы соцзащиты.

Андрей Травников отметил, что поддерживает расширение этого формата, проведение большего количества комплексных приемов. Глава региона попросил членов правительства, специалистов профильных ведомств, представителей общественных и профессиональных объединений принимать участие в этих приемах.

"Единая Россия", как считает губернатор, должна стать важной общественной силой, направленной на постоянное взаимодействие с населением и реагирование на ситуации, новые потребности жителей области.

- Если бы отделение "Единой России" ввело в свою работу практику мобильной приемной, это было бы полезно для повышения скорости реагирования на запросы граждан, - уверен Андрей Травников.

В этой связи общественные приемные в регионе должны стать инструментом взаимодействия между властью и жителями. Приветствуются встречные инициативы, а не только помощь, консультирование по вопросам предоставления льгот, мер соцподдержки, реализации национальных проектов. Кроме того, подчеркнул губернатор, чиновники разных уровней, которые иногда в суете дел теряют актуальность вопроса, понимали бы, что их контролируют и подсказывают, если они неправы.

В Новосибирской области уже действуют механизмы, доказавшие свою эффективность в работе с обращениями граждан. Так, мобильная общественная приемная губернатора стала осуществлять адресные выезды в населенные пункты области, проверять работу по обращениям граждан и получать обратную связь.

Справка "РГ"

По результатам работы мобильной приемной заявители выразили благодарность губернатору Новосибирской области за содействие в решении 32 вопросов, в том числе за продление муниципального автобусного маршрута до села Шилово Новосибирского района, капитальные ремонты кровли здания Легостаевской участковой больницы и средней школы в селе Жуланка Кочковского района.

Во всех 30 муниципальных районах области созданы оперативные группы мобильной приемной губернатора области.