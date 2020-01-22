Сибирячка перепела песню из сериала "Ведьмак" под укулеле

Новосибирский блогер Оксана Шавнева перепела песню из недавно вышедшего сериала "Ведьмак", аккомпанируя себе на укулеле.

Композиция "Ведьмаку заплатите чеканной монетой" в исполнении девушки набирает просмотры, лайки и положительные отзывы. В частности, зрители заявляют, что это лучше исполнение песни и в шутку просят Оксану "перестать быть такой милой".

- Я посмотрела этот сериал: мне очень понравилась как сама история, так и композиция. Поэтому и записала свое видео с этой песней, - рассказала Оксана KP.Ru.

До этого девушка записала под укулеле целый ряд популярных песен. Например, Оксана представила подписчикам кавер на песню "Мало половин" Ольги Бузовой, композицию "Медуза", которую исполняет Matrang, перепела Чичерину, группу "Грибы" и других популярных артистов.

Песню "Ведьмаку заплатите чеканной монетой" в сериале исполняет бродячий бард Лютик, товарищ главного героя Геральта из Ривии. После выхода в эфир припев песни стал одним из самых тиражируемых мемов в социальных сетях.