В доме радио ГТРК "Новосибирск" подвели итоги межрегионального радиоконкурса "Сибирские сказки".

Ровно год назад, здесь же награждали финалистов первого сезона. Как оказалось, конкурс востребован. Он интересен не только юным авторам, но и взрослым - педагогам и родителям, и просто ценителям сказок. Поэтому организаторы вместе с жюри решили: второму сезону быть. Более того, границы расширили: конкурс стал межрегиональным. Его поддержали министерство культуры Новосибирской области и Новосибирская государственная областная научная библиотека.

Сказочный марафон охватил Новосибирскую область, Алтай, Кузбасс, Красноярский край, Омскую область и даже дотянулся до Читы. Начинающие авторы от семи до семнадцати лет пишут о добре, любви, верности. Вместе эти волшебные истории складываются в одну многогранную сказку о родном крае - Сибири.

- Сказки актуальны в любом возрасте, - считает Анна Данилова, победившая в номинации "Молодые сказочники". Это самая старшая возрастная категория конкурса - авторам от пятнадцати до семнадцати лет. Лучшей в номинации "Юные сказочники" (двенадцать-четырнадцать лет) жюри назвало Анастасию Козлову. Настя призналась, что на победу не рассчитывала: просто решила попробовать свои силы. Теперь, вдохновившись успехом, продолжит писать. А самым опытным автором в тройке победителей оказался Максим Лакин - он стал лучшим в номинации "Маленькие сказочники" (от семи до одиннадцати лет). У Максима уже есть своя первая книга, сейчас он работает над второй.

Директор ГТРК "Новосибирск" и председатель жюри конкурса Игорь Павлов поздравил победителей второго сезона и вручил им сертификаты на бесплатное обучение в Сибирской школе кино и телевидения. Впрочем, подарки от организаторов и партнеров получили все тридцать финалистов конкурса, которых определяли по итогам каждого месяца. Конкуренция была серьезная. Требования к работам - высокие. Ведь в жюри были известные сибирские сказочники - Таисья Пьянкова, Владимир Шамов, Евгений Мартышев и Владимир Редкозубов. И, пожалуй, главный и самый заветный приз для авторов - это новый красочный сборник "Сибирских сказок".

- Надеюсь, скоро появится многотомник, - пожелала организаторам специалист по маркетингу Новосибирского филиала "Российской газеты" Елена Клепова.

Позднее, новый сборник "Сибирских сказок" подарят школам и библиотекам области.

Лучшие волшебные истории будут звучать и в эфире "Радио России", пообещала на встрече, начальник службы радиовещания ГТРК "Новосибирск" Ирина Рудковская.

- С декабря прошлого года "Радио России - Новосибирск" вещает на весь регион, - отметила она. - И сказки, которые вошли в новый сборник, услышат не только жители Новосибирска, но и области.

- В нашем мире не хватает чуда и волшебства, чего-то необычного, - поделилась финалист конкурса Фируза Крумбова, - поэтому интересно читать сказки и, вдохновляясь, писать их самой.

А чтобы сказок вокруг стало больше, Фируза пообещала участвовать в конкурсе и в 2020 году.

Потому что третий сезон будет. Об этом объявил в завершении встречи директор ГТРК "Новосибирск" Игорь Павлов.

P. S.

Положение о Межрегиональном радиоконкурсе "Сибирские сказки - 2020" будет опубликовано на сайте: www.nsktv.ru.