Новости

Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство 11:26
Как москвичи чаще всего называли новорожденных в прошлом году 11:25
СМИ: Коллекторам могут вернуть право взимать долги по ЖКХ 11:23
Под Самарой задержан подозреваемый, угнавший автомобиль с ребенком 11:12
Нетрезвый мужчина "заминировал" аэропорт в Петербурге 11:12
Две тысячи пар поженятся в Москве в "красивые" даты февраля 11:11
В Дагестане объяснили запрет женщинам посещать бассейн 11:09
Матвиенко: Общероссийское голосование - истинно демократический подход 11:02
Кто виноват, если машины притерлись зеркалами 11:00
В Подмосковье супруги умерли после ремонта в квартире 10:59
В Гомеле пройдет выставка работ международных пленэров 10:59
Кокорин хочет встретиться с руководством "Зенита" из-за аренды в "Сочи" 10:57
В Якутии 22 человека отравились в школе олимпийского резерва 10:55
В Курске из горящей многоэтажки спасли 19 человек 10:49
В Хабаровске опровергли информацию о коронавирусе у пассажира из КНР 10:47
Курганский полицейский "для галочки" заставил людей хранить наркотики 10:45
Иркутянина осудили за нападение с ножом на врача "скорой" 10:40
В России запатентовали Toyota Corolla с американским дизайном 10:37
Москвичи сдали на переработку более 22 тысяч новогодних елей 10:32
Врач из Петербурга победила в конкурсе "Миссис Вселенная" 10:26
Сибирячка перепела песню из сериала "Ведьмак" под укулеле 10:22
В аэропорту Иркутска усилили контроль в связи с коронавирусом 10:15
На Дону завели дело после отравления 33 человек некачественными роллами 10:03
Счетная палата проверила эффективность использования лесных ресурсов 09:57
В Кемерове рабочие упали в шахту лифта строящейся поликлиники 09:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как состояние экономики может снизить бедность в стране
Как состояние экономики может снизить бедность в стране
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
22.01.2020 11:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сказок много не бывает

Текст: Анна Орлова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 12(8066)
В доме радио ГТРК "Новосибирск" подвели итоги межрегионального радиоконкурса "Сибирские сказки".

Ровно год назад, здесь же награждали финалистов первого сезона. Как оказалось, конкурс востребован. Он интересен не только юным авторам, но и взрослым - педагогам и родителям, и просто ценителям сказок. Поэтому организаторы вместе с жюри решили: второму сезону быть. Более того, границы расширили: конкурс стал межрегиональным. Его поддержали министерство культуры Новосибирской области и Новосибирская государственная областная научная библиотека.

Фото: Олег Прасолов / РГ
29 января будет объявлена тема Пушкинского конкурса-2020

Сказочный марафон охватил Новосибирскую область, Алтай, Кузбасс, Красноярский край, Омскую область и даже дотянулся до Читы. Начинающие авторы от семи до семнадцати лет пишут о добре, любви, верности. Вместе эти волшебные истории складываются в одну многогранную сказку о родном крае - Сибири.

- Сказки актуальны в любом возрасте, - считает Анна Данилова, победившая в номинации "Молодые сказочники". Это самая старшая возрастная категория конкурса - авторам от пятнадцати до семнадцати лет. Лучшей в номинации "Юные сказочники" (двенадцать-четырнадцать лет) жюри назвало Анастасию Козлову. Настя призналась, что на победу не рассчитывала: просто решила попробовать свои силы. Теперь, вдохновившись успехом, продолжит писать. А самым опытным автором в тройке победителей оказался Максим Лакин - он стал лучшим в номинации "Маленькие сказочники" (от семи до одиннадцати лет). У Максима уже есть своя первая книга, сейчас он работает над второй.

Директор ГТРК "Новосибирск" и председатель жюри конкурса Игорь Павлов поздравил победителей второго сезона и вручил им сертификаты на бесплатное обучение в Сибирской школе кино и телевидения. Впрочем, подарки от организаторов и партнеров получили все тридцать финалистов конкурса, которых определяли по итогам каждого месяца. Конкуренция была серьезная. Требования к работам - высокие. Ведь в жюри были известные сибирские сказочники - Таисья Пьянкова, Владимир Шамов, Евгений Мартышев и Владимир Редкозубов. И, пожалуй, главный и самый заветный приз для авторов - это новый красочный сборник "Сибирских сказок".

- Надеюсь, скоро появится многотомник, - пожелала организаторам специалист по маркетингу Новосибирского филиала "Российской газеты" Елена Клепова.

Позднее, новый сборник "Сибирских сказок" подарят школам и библиотекам области.

Лучшие волшебные истории будут звучать и в эфире "Радио России", пообещала на встрече, начальник службы радиовещания ГТРК "Новосибирск" Ирина Рудковская.

- С декабря прошлого года "Радио России - Новосибирск" вещает на весь регион, - отметила она. - И сказки, которые вошли в новый сборник, услышат не только жители Новосибирска, но и области.

- В нашем мире не хватает чуда и волшебства, чего-то необычного, - поделилась финалист конкурса Фируза Крумбова, - поэтому интересно читать сказки и, вдохновляясь, писать их самой.

А чтобы сказок вокруг стало больше, Фируза пообещала участвовать в конкурсе и в 2020 году.

Потому что третий сезон будет. Об этом объявил в завершении встречи директор ГТРК "Новосибирск" Игорь Павлов.

P. S.

Положение о Межрегиональном радиоконкурсе "Сибирские сказки - 2020" будет опубликовано на сайте: www.nsktv.ru.

Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
Совфед освободил Чайку от должности Генпрокурора РФ
В Минобороны рассказали, какое время нужно на защиту Москвы от ракет
СМИ: Коллекторам могут вернуть право взимать долги по ЖКХ
Сенат США утвердил план разбирательств по импичменту Трампу
Здоровье
Здоровье
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Образование
Образование
До 1 февраля выпускники школ должны определиться с ЕГЭ по выбору