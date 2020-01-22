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22.01.2020 06:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Хвостатый символ года

В Новосибирском Академгородке вывели породу ручных крыс
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 12(8066)
По восточному календарю 25 января начнется год Крысы. Корреспондент "РГ" побывал в виварии Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН, где обитает несколько сотен этих животных. Наряду со знаменитыми одомашненными лисицами ученые вывели и дружелюбных грызунов. Эти животные отличаются сообразительностью и не боятся людей. У сотрудниц вивария есть любимчики - "говорящие" крысы.

- Историй они, конечно, не рассказывают, но очень забавно "курлычут" тебе в ухо, сидя на плече, - поясняет младший научный сотрудник лаборатории эволюционной генетики ИЦиГ СО РАН Римма Кожемякина. - Все ручные крыски весьма умны, это показывают и эксперименты с лабиринтами, и просто наблюдения за ними. Например, эти, у которых клетки ближе к окну, научились открывать жалюзи, потянув за веревочку. Мы сначала думали, что кто-то из сотрудников забывает закрыть жалюзи на ночь, а потом заметили, что это дело их лап.

Первый вопрос у всех любопытствующих: не кусаются ли? Крысы с ручной моделью поведения ни одного человека в белом халате еще не цапнули, а вот те, что в соседней комнате, напротив отобраны генетиками по агрессивному поведению. Особенно злобные - зверьки с темной окраской.

- Мы работаем с ними осторожно, в толстых перчатках, но всякое случается. Даже к травматологу как-то обращаться пришлось, - признается Римма Кожемякина. - Агрессивные крысы лучше прочих показывают реакцию на стресс. Один из экспериментов: мы помещаем животное на особую чувствительную платформу и включаем с определенным интервалом десять громких звуков. Крыса подпрыгивает, а датчики измеряет уровень ее испуга. Это всего лишь один из тестов, которые помогают определить, насколько действенен тот или иной препарат против стресса, вводимый в организм крысы перед шумовым "экзаменом".

Помогают животные изучать и действие антидепрессантов, главный метод здесь - тест на отчаяние. Крысу помещают в колбу с водой и засекают время: сколько она будет барахтаться, пытаясь выбраться. Момент, когда зверек перестает бороться за жизнь, говорит об уровне его отчаяния. При этом ни одно животное во время такого эксперимента не погибло. Ученые, конечно же, спасают утопающих. В последние годы исследования на животных становятся более щадящими. Например, если в ходе эксперимента требуется хирургическое вмешательство, оно проводится под наркозом, а после операции крыса получает необходимую терапию и обезболивающие препараты - все как у людей. Целесообразность и гуманность проводимых экспериментов оценивает специальная комиссия.

Без опытов на лабораторных животных невозможно создавать новые лекарства. Для этого в новосибирском виварии есть целый набор генетических моделей крыс и мышей - животные с катарактой, диабетом и другими заболеваниями. В отличие от крыс, участвующих в эксперименте по одомашниванию, эти грызуны с белой шерстью и красными глазами. Как отмечает научный сотрудник лаборатории эволюционной генетики ИЦиГ СО РАН Алиса Серяпина, именно крысы-альбиносы наиболее востребованы в науке, ведь изменения в организме животного отражаются на шерсти. На белой это заметнее всего.

совместно с учеными Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН ведется поиск методов лечения гипертонии. Для этого в виварии есть крысы-гипертоники, болезнь передается у них по наследству - запрограммирована в ДНК грызунов. Ученые пытаются заблокировать эту программу - повлиять на работу генов, приводящую к повышению артериального давления. Кстати, норма АД у крыс как у людей - 120 на 80, а измеряют его с помощью крохотной манжеты, надеваемой на хвост животного.

- Уже можно говорить о первых результатах, - поясняет Алиса Серяпина. - Давление у животных снизилось примерно на 30 миллиметров ртутного столба, причем эффект длился около недели, тогда как стандартные лекарства действуют максимум сутки.

Кстати

Своеобразным символом ИЦиГ СО РАН стала крыса, вяжущая на спицах структуру ДНК, - такая скульптура установлена неподалеку от института.

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