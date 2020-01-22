В Омске по делу об обрушении казармы будут судить 11 человек

Передано в суд дело об обрушении казармы в поселке Светлом Омской области, в результате которого в 2015 году погибли 24 военнослужащих и 21 получил травмы.

На скамью подсудимых сядут одиннадцать человек. В их числе: бывший замначальника по производству Главного управления специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве специального строительства (ГУССТ № 9 при Спецстрое России) Алексей Дубинин, бывший начальник СМУ- 916 филиала ГУССТ № 9 при Спецстрое России Игорь Титарев, эксруководитель проектного офиса СМУ-916 Федор Ержанин и бывший инженер первой категории отдела технического надзора этой же организации Николай Гашенко, бывший начальник производственно-технического отдела Новосибирского филиала ФГУП "Спецстройинжиниринг при Спецстрое России" Григорий Годнюк, бывший замруководителя Регионального управления заказчика капитального строительства Центрального военного округа (РУЗКС ЦВО) Александр Савустьян и старший инженер-инспектор инспекции технического надзора (за капстроительством и капремонтом) Евгений Криворучко, директор ООО "РемЭксСтрой" Александр Дорофеев и бывший руководитель проекта этого же ООО Дмитрий Баязов, бывший командир войсковой части 64712 полковник Олег Пономарев и бывший его заместитель по тылу полковник Владислав Пархоменко.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем такие же последствия, мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями и пособничестве в этом, нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Кроме того, Пархоменко инкриминируют вымогательство и получение взятки в крупном размере.

Как показало предварительное следствие, казарма в войсковой части 64712 была построена в семидесятых годах прошлого века с нарушениями. В 2012 году здание признали аварийным и начали его капремонт- без всяких проектов и учета реального технического состояния. При этом деревянные полы в казарме заменили на бетонные, существенно увеличив нагрузку на строительные конструкции и уменьшив несущую способность простенков первого этажа. Это стало возможным в результате многочисленных нарушений требований безопасности как со стороны заказчика, так и генподрядчика и субподрядных организаций.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, командование части, скрыв факт некачественного выполнения ремонта от вышестоящего начальства, в декабре 2013-го распорядилось казарму заселить,хотя строительные работы еще продолжались. Последний субподрядный договор был заключен в мае 2015-го, а 12 июля произошла трагедия.

Следователи изъяли строительную документацию, видеозапись момента обрушения здания, допросили в общей сложности более ста человек. Проведены 45 судебно-медицинских экспертиз, почерковедческая и техническая, а также уникальные комплексные комиссионные строительно-технические . Кроме того, было установлено, что из-за некачественно проведенного капремонта, который обошелся почти в 196 миллионов рублей, еще три казармы этого же военного городка находятся в аварийном состоянии. Их немедленно расселили.

В 2018-м, когда пять обвиняемых стали намеренно затягивать процесс изучения 412-томного уголовного дела, военные следователи выступили с ходатайствами об ограничении им срока ознакомления с материалами. Суд ходатайство удовлетворил. Теперь дело с утвержденным обвинительным заключением предстоит рассмотреть по существу.

Справка "РГ"

Трагедия произошла в поселке Светлом 12 июля 2015 года. Вечером часть крыши и стены рухнула прямо на военнослужащих, находившихся в казарме. Погибло 24 человека. Следствие установило, что причиной обрушения стала некачественная кладка стен при строительстве и ошибки при ремонте.