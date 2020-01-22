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22.01.2020 05:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Люди не могут жить в таких условиях"

За жильцов аварийного общежития вступился глава региона
Текст: Ирина Штерман
Российская газета - Неделя - Восточная Сибирь № 12(8066)
Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев пообещал в течение месяца решить вопрос о предоставлении жилья пяти семьям, живущим в аварийном здании бывшего общежития ИВВАИУ (Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища). Это решение было принято главой региона после того, как СУ СК РФ по Иркутской области, основываясь на публикациях в СМИ, начал доследственную проверку, в ходе которой пообещал дать "правовую оценку действиям ответственных должностных лиц".

- В здании общежития для курсантов живет несколько семей, - объясняет Елена Малышкина, специальный корреспондент региональных "Вестей" (она следит за судьбой семей, оставшихся в здании, с момента передислокации училища в Челябинск, и именно ее репортажи вызвали интерес у следователей). - Эти люди раньше работали в ИВВАИУ на гражданских должностях: кто кладовщиком, кто поваром… На этом основании им было выделено жилье. В отличие от военных, которым на новом месте было обещаны служебные квартиры, гражданским ничего не обещали. Так и вышло - училище уехало, а эти люди остались.

Фото: Татьяна Павловская
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Другого жилья у них не было. Не выселили - и на том спасибо, посчитали они. Бумажная волокита с передачей прав собственности на строения и землю заняла не один год. Пока все это числилось на балансе министерства обороны, у региональных и городских властей была законная причина не вмешиваться в ситуацию. Но в прошлом году процесс передачи завершился. Собственник здания бывшего общежития - администрация Иркутска.

- Здание сейчас напоминает дворец Снежной королевы, - рассказала корреспонденту "РГ" Елена. - В одном крыле прорвало трубу. Аварию устранили, но не до конца - судя по вырастающим ледяным сталактитам, где-то еще течет. К месту прорыва попасть невозможно - подвал полностью затоплен. Из-за этого пол первого этажа превратился в каток, а в соседнем подъезде, где живут люди, стоит сырость: на потолке собирается конденсат, углы промерзают.

Возможно, проблемы пяти семей так и остались бы незамеченными, однако начатая СК проверка придала городским властям ускорение: администрация Иркутска заявила, что поможет им подготовить исковые заявления в суд о признании за ними и членами их семей права пользования жилым помещением на условиях договора социального найма, и предложила им временно переехать в квартиры маневренного фонда.

Невмешательство в ситуацию на протяжении нескольких лет тоже было объяснено:

- После расформирования ИВВАИУ здание общежития было передано министерством обороны муниципалитету без земельного участка под ним, в связи с чем право муниципальной собственности до настоящего времени на него не зарегистрировано в установленном порядке. По документам, предоставленным министерством обороны, жителей в этих помещениях не числилось, - рассказал начальник департамента правовой работы аппарата администрации Иркутска Владимир Григорьев.

По его словам, в Центральное региональное управление жилищного обеспечения Минобороны были направлены письма о рассмотрении вопроса по переселению граждан. Но ответа на них до сих пор нет.

Между тем

Игорь Кобзев потребовал от администрации Иркутска устранить проблему, причем в сжатые сроки.

- Необходимо принять решение, - заявил он после встречи с жильцами аварийного общежития. - Люди не могут жить в таких условиях. Тем более, речь о семьях с детьми. Их нужно переселить и обязательно учитывать их мнение. Для чего им квартиры, условия в которых мало чем отличаются от тех, в которых они живут? Если нет подходящего маневренного фонда, предоставляйте гостиницы.

Игорь Кобзев подчеркнул, что будет держать ситуацию на особом контроле.

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