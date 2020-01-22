В Дагестане автомобиль упал в пропасть, трое погибли

В Дагестане три человека погибли в ДТП, которое произошло в Левашинском районе республики, сообщает ТАСС.

Возле села Цудахар автомобиль Hyundai Accent упал в пропасть. Водитель и двое пассажиров погибли на месте. Причины аварии устанавливают работающие на месте происшествия следователи.

Количество ДТП в Дагестане растет с каждым годом. В 2019 году в регионе произошло около полутора тысяч аварий.

В республике установлено 262 комплекса автоматической фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

По информации службы судебных приставов по Дагестану, в 2019 году в исполнении находилось более 243 тысячи исполнительных производств о взыскании административных штрафов по постановлениям ГИБДД на общую сумму 155 миллионов рублей.