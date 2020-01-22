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22.01.2020 13:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане автомобиль упал в пропасть, трое погибли

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

В Дагестане три человека погибли в ДТП, которое произошло в Левашинском районе республики, сообщает ТАСС.

Возле села Цудахар автомобиль Hyundai Accent упал в пропасть. Водитель и двое пассажиров погибли на месте. Причины аварии устанавливают работающие на месте происшествия следователи.

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Количество ДТП в Дагестане растет с каждым годом. В 2019 году в регионе произошло около полутора тысяч аварий.

В республике установлено 262 комплекса автоматической фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

По информации службы судебных приставов по Дагестану, в 2019 году в исполнении находилось более 243 тысячи исполнительных производств о взыскании административных штрафов по постановлениям ГИБДД на общую сумму 155 миллионов рублей.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

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