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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Не рассчитали

В Дагестане из-за демографического всплеска не хватило денег на пособия
Текст: Тимур Алиев
Российская газета - Неделя - Юг России № 12(8066)
В Дагестане под конец года сложилась парадоксальная ситуация. В регионе приостановили выплаты за рождение ребенка по причине нехватке средств - на столько новорожденных в республике заранее не рассчитывали. Благодаря поддержке правительства РФ деньги на погашение пособий региону были перечислены.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Федеральным законом "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" от 28 декабря 2017 года в России были введены дополнительные платежи родителям за рождение первого или второго ребенка. Выплаты стали называть президентскими. Для малообеспеченных семей, не заменяют ранее установленные законом выплаты, а лишь дополняют их. В министерстве труда и соцразвития Дагестана в декабре подтвердили, что средств на оплату пособий, нет. Их выплатили за сентябрь и частично октябрь 2019 года.

Фото: Виктория Мещеринова
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"Ввиду увеличения обращаемости граждан, годовой лимит на 2019 год на осуществление ежемесячной выплаты был израсходован за девять месяцев 2019 года в полном объеме", - сообщили в министерстве.

По данным органов соцзащиты, в Дагестане ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка по плану должны были получить около десяти тысяч семей. Но таковых оказалось более 18 тысяч. В результате образовалась нехватка в сумме 425 миллионов рублей.

Как в Минтруда республики ошиблись с демографическим прогнозом почти в два раза, в ведомстве комментировать отказались. Только заверили: до конца года все долги перед новорожденными будут погашены.

"В Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации было направлено обращение с просьбой увеличить предельные объемы финансирования на указанную выплату. В настоящее время получены и перечислены средства на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка по декабрь 2019 года в полном объеме", - проинформировали в Минтруда Дагестана.

Тем временем, по данным Управления федерального казначейства по Республике Дагестан, в регионе сохраняется риск неполного освоения средств целевых межбюджетных трансфертов.

В письме на имя главы региона и председателя правительства республики глава казначейства информирует о неисполнении соглашения, заключенного между правительством Дагестана и федеральными структурами в рамках нацпроекта "Демография". По данным казначейства, кассовое исполнение обеспечено только на 269 миллионов рублей из выделенных 9,7 миллиарда. Аналогичная ситуация и по другим программам.

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