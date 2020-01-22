Впервые в Дагестане врачи внедрили новейший для региона метод лечения рака, интервенционную фотодинамическую терапию.

- В Москве мы были одними из пионеров внедрения в клиническую практику фотодинамической терапии, теперь новейшие технологии мы привезли в Дагестан, - говорит главный врач республиканской клинической больницы, профессор Газияв Мусаев.

В клинической больнице созданы для этого все условия. В отделении хирургии и онкологии открыт специальный кабинет. Здесь хирурги могут проводить весь спектр фотодинамической терапии при лечении различных заболеваний всех органов и систем человека: от заболеваний кожи до поражения внутренних органов грудной и брюшной полостей, а также гинекологических недугов.

Одной из первых в клинике была проведена сложнейшая операция по удалению опухоли сразу нескольких органов.

Несколько лет назад мужчина перенес операцию по удалению опухоли толстой кишки. На этот раз он поступил с метастазами в печени. Благодаря профессиональной работе врачей пациенту с минимальной кровопотерей была проведена резекция всех поврежденных органов и удаление лимфатических узлов в пораженных участках.

Сертификат на внедрение в клиническую практику фотодинамической терапии республиканской клинической больнице выдал специально приехавший для этого в регион профессор Евгений Странадко.

Как отметили в региональном минздраве, теперь пациентам нет необходимости выезжать за пределы региона для получения высококвалифицированной помощи.