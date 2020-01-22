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22.01.2020 12:34
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Губит людей вода

В Кизляре реконструируют некачественные водопроводные сети
Текст: Тимур Алиев
Российская газета - Неделя - Юг России № 12(8066)
Более двухсот человек, в том числе сто детей, были госпитализированы в дагестанском городе Кизляр. У всех один диагноз: острая кишечная инфекция после употребления некачественной воды. Состояние больных медики расценили как легкой и средней степени тяжести. В городе начали принимать экстренные меры. Для предотвращения распространения гепатита А провели массовую вакцинацию жителей. Всего прививки сделали около двух тысяч человек. Минздрав республики призвал население города пить кипяченную или бутилированную воду, тщательно обдавать кипятком овощи и фрукты.

По факту отравления жителей Кизляра питьевой водой республиканский следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Прокуратура Дагестана организовала проверку соблюдения федерального законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Фото: Photoxpress
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По ее результатам выявлено, что инфекция возникла из-за ненадлежащего качества воды в водопроводной сети. Это произошло по причине некачественного устранения порывов водопроводной линии, произошедших в период новогодних каникул.

В случившемся власти города обвинили местных жителей, которые незаконно проложили к водопроводу канализационные трубы. Отметим, что в Кизляре полноценного водоснабжения до сих пор не было: в городе вода подается по часам.

Как рассказали "РГ" в мэрии, вода добывается из скважин с глубины 600 - 650 метров, пробуренных в 60 - 90 годы прошлого века. В городе 40 скважин, и только 11 из них до 2019 года были в рабочем состоянии. Для бесперебойного водоснабжения города необходимо около 27 тысяч кубометров воды в сутки, но ее не хватает.

В городской администрации пояснили, что полностью решить проблему водоснабжения города планируется в ближайшие два года. В конце декабря заработали два новых накопителя объемом три тысячи кубометров. По словам мэра Кизляра Александра Шувалова, новые накопители, а также реконструкция магистральных водопроводных сетей протяженностью семь километров позволят частично решить проблему водоснабжения: кизлярцы вместо десяти часов будут получать воду 14 часов в сутки.

Мэр отметил, что в 2020 году в городе на проект водоснабжения при поддержке республиканских властей предусмотрено 170 миллионов рублей, что позволит в 2021 году подавать воду круглосуточно.

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