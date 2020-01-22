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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Мокрое дело

В Махачкале руководство спорткомплекса запретило женщинам посещать бассейн
Текст: Тимур Алиев ("Российская газета", Дагестан)
Российская газета - Федеральный выпуск № 13(8067)
На своей странице в соцсетях частный спорткомплекс "Анжи Арена" опубликовал объявление: "С 20 января посещение бассейна только для мужчин". Подобная инициатива разделила людей на два лагеря. В социальных сетях развернулись баталии, причем противников запрета было намного больше.

"Зачем так делать?", "Женщины создавали проблемы?", "Это какая-то коммерческая глупость", "Дико как-то и очень странно" - комментировали это решение жители города.

- Написали, что запрет на посещение женщин связан с "многочисленными просьбами посетителей", - возмущается дагестанский журналист, шеф-редактор портала, занимающегося женскими правами, Светлана Анохина. - Это элементарное ущемление прав. Сегодня бассейн, а завтра скажут женщинам запрещено ходить на пляж?

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Журналист рассказала, что по факту запрета на посещение бассейна женщинами она подала заявление в прокуратуру. Правда, немало было и сторонников запрета. "Вам, женщинам, лишь бы шум поднять, - пишет, к примеру, в соцсети махачкалинец Эмин Фатуллаев. - Для женщин тоже есть в городе бассейны, куда мужчин не пускают".

Вчера руководство спорткомплекса "Анжи Арена" наконец-то объяснило свое решение. В информационном сообщении говорится: "К сожалению, в женские дни практически не было посетителей, именно поэтому после тщательного анализа было принято непростое решение, что оставлять женские дни в нашем бассейне нецелесообразно", отметив, что для женщин отныне доступны для посещения второй бассейн, а также фитнес-зал и аквапарк.

Но вот что интересно, тенденция разделения жителей по полу обозначилась не сегодня. И если так будет продолжаться и дальше, то неровен час светский Дагестан превратится в мусульманскую республику. Все начинается, как известно, с малого. В Министерстве же по национальной политике и делам религий Дагестана не стали корреспонденту "РГ" комментировать ситуацию с закрытием доступа женщин в бассейн, сославшись, что необходимо направить официальный запрос, который будет рассмотрен в установленный срок.

А в министерстве по физической культуре и спорту республики и вовсе заявили, что спорткомплекс "Анжи Арена" является частной организацией и им он неподведомствен...

Комментарий

Марат Исмаилов, юрист, активист движения "Город наш":

- Считаю, что отказ на посещение бассейна женщинами является нарушением и сложившихся традиций, и закона. Владельцы бассейнов, кафе, гостиниц не вправе произвольно запрещать кому-либо в обслуживании. Это нарушает права граждан. Об этом четко говорится в статье 426 ГК РФ. Цитирую: "Лицо, осуществляющее предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим лицом в отношении заключения публичного договора". Есть еще и статья 5.62 КоАП РФ "Дискриминация". Кроме того, действия хозяев бассейна подпадают и под статью 136 УК РФ "Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина".

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