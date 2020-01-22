Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров попал в ДТП

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров попал в аварию в Ставрополе. Об этом он сам написал на своей странице в Instagram.

- Возвращался в Ставрополь, попал в аварию. Слава Богу, все живы. Никто серьезно не пострадал, - написал глава края.

Он также добавил, что травму получил водитель, который находился за рулем автомобиля губернатора - он вывихнул руку. При этом причины инцидента не сообщаются.

Не комментируют обстоятельства инцидент и в пресс-службе главы края. "На месте работают сотрудники ГИБДД. Это их компетенция устанавливать обстоятельства", - заявил руководитель пресс-службы главы края Алексей Нос.

Он также добавил, что сам Владимиров не пострадал. "Он в порядке. Завтра рабочий день, на рабочий график происшествие не повлияло", - добавил Нос.