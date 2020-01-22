Появилось видео ДТП с машиной губернатора Ставропольского края

В Сети появилось видео жесткого ДТП с участием машины главы Ставропольского края Владимира Владимирова.

На записи очевидца происшествия видно, что инцидент произошел на пересечении улиц Ленина и Короленко города Ставрополя. В ДТП попали, как минимум, два внедорожника на. Один из них, предположительно автомобиль губернатора, в результате удара влетел в столб. Другое авто, также разбитое, осталось на перекрестке.

Напомним, инцидент произошел вечером в среду. Автомобиль Владимирова попал в аварию. В результате инцидента травму получил водитель губернатора - у него вывихнута рука. Сам губернатор не пострадал.

- Возвращался в Ставрополь, попал в аварию. Слава Богу, все живы. Никто серьезно не пострадал, - заявил глава края.

В его пресс-службе также заявили,что происшествие не повлияет на рабочий график губернатора.

Инцидент пока никак не прокомментировали в ГИБДД Ставропольского края.