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22.01.2020 22:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Появилось видео ДТП с машиной губернатора Ставропольского края

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Сети появилось видео жесткого ДТП с участием машины главы Ставропольского края Владимира Владимирова.

Фото: ГУ МВД России по Челябинской области
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На записи очевидца происшествия видно, что инцидент произошел на пересечении улиц Ленина и Короленко города Ставрополя. В ДТП попали, как минимум, два внедорожника на. Один из них, предположительно автомобиль губернатора, в результате удара влетел в столб. Другое авто, также разбитое, осталось на перекрестке.

Напомним, инцидент произошел вечером в среду. Автомобиль Владимирова попал в аварию. В результате инцидента травму получил водитель губернатора - у него вывихнута рука. Сам губернатор не пострадал.

- Возвращался в Ставрополь, попал в аварию. Слава Богу, все живы. Никто серьезно не пострадал, - заявил глава края.

В его пресс-службе также заявили,что происшествие не повлияет на рабочий график губернатора.

Инцидент пока никак не прокомментировали в ГИБДД Ставропольского края.

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