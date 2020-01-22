Как Дмитрий Харатьян отметил юбилей в Петербурге

Невероятно, но Дмитрию Харатьяну исполнилось 60 лет. "Вечно молодой, красивый и обаятельный" - это о нем. И снова журналисты раздражали артиста надоевшими ему вопросами: "Как вам удается так хорошо выглядеть? В чем секрет неувядающей молодости?" - "У меня нет ответа. Оптический обман".

Свой день рождения народный артист России решил отметить в Петербурге - большим концертом "Дороги любви" в БКЗ "Октябрьский".

Директор зала "Октябрьский" Эмма Лавринович вышла на сцену с роскошным букетом роз и сказала:

- С днем рождения, дорогой, любимый артист! Я вспоминаю твой прошлый юбилей ровно 10 лет назад, ты также отмечал его здесь. Спасибо за преданность нашему городу, нашему зрителю, за то, что мы стали близкими, родными.

Поздравить и поддержать своего коллегу, с которым дружат многие годы, пришли петербургские артисты. На радость публики - это Вячеслав Бутусов, Михаил Боярский, Татьяна Буланова, Светлана Сурганова. И легендарные "менты" - Анастасия Мельникова, три Сергея - Селин, Кошонин, Мурзин, придумавшие номер, который зажег зал, поэтому подпевали артистам буквально все: слова популярной в 1980-е годы песни "Это кара-кара-каракум" переделали на "Это Хара-Хара-Харатьян".

Именинник признался, что впервые поет на сцене вместе с Бутусовым, Сургановой и с Анной Алексахиной.

Народный артист России Иван Краско вышел на сцену вместе с казаками, и они вручили юбиляру медаль "За заслуги перед казачеством" первой степени.

На экране кадры из фильма "Розыгрыш", вышедшего в 1977 году. Более 40 лет Дмитрий исполняет песню, прозвучавшую в нем, ставшую уже культовой - "Школьный вальс", прощание с детством, со школой. После этого фильма жизнь школьника Димы Харатьяна круто изменилась. А режиссера Владимира Меньшова он считает своим первым учителем в кинематографе. Песни из "Розыгрыша", далее - из "Зеленого фургона" (1983). Еще одну песню посвятил питерскому режиссеру Дмитрию Светозарову, в картине которого "Скорость" снимался на "Ленфильме" в 1983 году.

А еще Харатьян читал стихи Бродского, Шекспира…И, конечно, спел "Не вешать нос, гардемарины!"

В финале на сцену вывезли подарок от БКЗ "Октябрьский" - большой, красивый торт с зажженными свечами.

За кулисами

Анна Алексахина, народная артистка России, актриса Театра имени Ленсовета:

- В конце 1970-х мы были школьниками: я - ленинградка, Дима - москвич, нас утвердили на роли в один фильм - "Фотографии на стене" по повести Анатолия Алексина. В прошлом году, кстати, картине исполнилось 40 лет. Снимали на Одесской киностудии, одной из лучших в стране. По ее коридорам ходили Кира Муратова, Говорухин, Высоцкий. Там рождались настоящие шедевры. И мы, дети, оказались там.

Нас разделяла бездна: я - обыкновенная 15-летняя школьница, только грезившая о театре, кино, а Дима был уже звездой - вышел фильм "Розыгрыш", и я вместе со всей страной была пленена этим артистом, тонким, чутким, нервным, который несся с гитарой наперевес (финальные кадры были запечатлены в памяти зрителей), очарована его обаянием.

В память юбилея фильма Дима пригласил меня принять участие в своем юбилейном концерте. Мы решили спеть песню "Виноградная косточка" Окуджавы (в фильме звучали его песни). А еще, поскольку мы тогда были детьми, я привела своих детей - учеников, студентов Института кино и телевидения. Они подготовили отрывок из дипломного спектакля "За гранью кино", посвященного великому искусству.

Михаил Боярский, народный артист России:

- Димке 60, а мне - 70. Так приятно, что он рядом, и я могу поздравить его. Не представляю своей жизни без него. Хороший, нормальный мужик, без звездной болезни, фанаберии. Жалко, что не из Питера. Мой главный враг в кино и большой друг в жизни, которого чертовски люблю. Харатьян и Д"Артаньян - практически синонимы. Мы продолжаем сниматься в кино. Светлана Сергеевна Дружинина снимает "Гардемаринов-4", а в перспективе - и 5, и 6. И там у нас на съемках по-настоящему родственные отношения…

Дмитрий Харатьян, народный артист России:

- Почему я решил отметить свой день рождения в Петербурге? Это судьба. Здесь жили мои предки по маминой линии, и так получилось, что именно в этот вечер "Октябрьский" предоставил площадку, поэтому я решил разделить с петербуржцами мой праздничный день. Это второй родной мой город. Я отмечал 50-летие здесь, праздник мне понравился, вот и вернулся сюда, на эту сцену через 10 лет.

В моем юбилейном концерте отражена - по хронологии - вся моя жизнь в кино, на сцене, Это своеобразные мемуары, начиная с фильма "Розыгрыш" и заканчивая сегодняшним днем - снимаюсь в фильме Светланы Дружининой "Гардемарины -4" (один фильм - о мире - уже снят, а второй - "1787" - о войне, будем снимать летом в Крыму).

60 лет - самая пора предаться воспоминаниям, выпустить мемуары. Конечно, я не думал, что когда-нибудь меня поздравит сам президент. И, конечно, это приятно. Главный смысл и цель моей жизни - приносить пользу, радовать людей. "Мы свое призванье не забудем, смех и радость мы приносим людям!" И еще очень хорошо Пушкин сказал: "И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал…" Считаю, что это должно быть главным критерием для человека, который занимается искусством.

К слову

Юбилейный вечер Дмитрия Харатьяна пройдет и в Москве - 12 февраля в Государственном Кремлевском Дворце. Запланирован юбилейный тур по России и странам ближнего зарубежья.