На севере Петербурга вырос редкий краснокнижный гриб саркосома

Теплая зима продолжает удивлять петербуржцев. В группе "Грибы и грибники СПб" разместили фотографии крупных краснокнижных грибов под названием саркосома шаровидная (sarcosoma globosum).

Несколько редких для здешних краев саркосом обнаружили в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Автор снимков Владимир Иванов отмечает, что за последние две недели sarcosoma резко выросла до максимального размера. Сейчас она примерно с апельсин величиной.

Несмотря на пугающий вид саркосомы, ее можно употреблять в пищу, утверждают грибники. В некоторых регионах России эти грибы готовят с картофелем - получается "саркосомник".

Кроме того, считается, что этот гриб имеет лечебные свойства. Известно, что саркосому не только едят, но и используют для изготовления целебных примочек, компрессов, настоек.