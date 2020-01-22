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22.01.2020 15:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Стрелке Васильевского острова воспроизведут "Ленинградский салют"

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

27 января на Стрелке Васильевского острова пройдет реконструкция Ленинградского победного салюта, который был дан в 1944 году в честь полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Нынешнее мероприятие посвящено 76-й годовщине этого события.

Как сообщают в администрации Василеостровского района, петербуржцы и гости города смогут погрузиться в атмосферу блокадных лет - для этого будет создана масштабная культурно-историческая зона с участием реконструкторов из военно-исторических клубов.

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Празднование начнется в 18.00. С этого времени на Стрелке будут работать интерактивные выставки, рассказывающие о жизни Ленинграда в годы блокады. Среди них полевой медпункт, штаб и военно-полевой пункт связи, пункт приема и подготовки новобранцев, площадки, посвященные противотанковой и противовоздушной обороне, стрелковому вооружению, деятельности контрразведки и так далее.

В 19.00 начнется концерт. Петербуржцы и гости города услышал музыкальные произведения, связанные с подвигом ленинградцев в годы блокады.

На 20.00 запланирована кульминация - реконструкция победного Ленинградского салюта 1944 года. Так же, как и 76 лет назад, артиллерийские расчеты произведут по двенадцать холостых выстрелов из двенадцати орудий ("зениток" 37 и 85 мм, а также дивизионных пушек ЗИС-2 и ЗИС-3).

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