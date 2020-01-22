Новгородцы могут увидеть уникальную икону XVIII века

В Новгородском музее-заповеднике открылась выставка одной иконы. Этот уникальный образ XVIII века был свидетелем освобождения Новгорода от фашистской оккупации, на нем даже сохранился след от осколка снаряда. Выставка продлится до 27 января, затем экспонат отправится на реставрацию.

Икона "Богоматерь Боголюбская, с изображением Московского Кремля" пополнила собрание Новгородского музея-заповедника совсем недавно, в декабре 2019 года. Ее приобрели на средства одного из членов попечительского совета музея.

По словам бывшей владелицы образа, раньше он принадлежала ее бабушке. В годы Великой Отечественной войны семья уехала в эвакуацию, а икона осталась в Новгороде. В доме, где она хранилась, во время оккупации располагалась немецкая комендатура. Экспонат пострадал во время одного из обстрелов.

Судьба образа, тесно связанная с историей Новгорода, - не единственное, что делает этот экспонат уникальным. По словам хранителя фонда древнерусской живописи и резного дерева Новгородского музея-заповедника Юлии Комаровой, икон подобной иконографии сохранилось крайне мало. Кроме того, особенностью экспоната является подробно переданная панорама Московского Кремля.

После реставрации "Богоматерь Боголюбская, с изображением Московского Кремля" займет центральное место в музейной экспозиции, посвященной роли рода Орловых в истории России.