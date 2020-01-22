Новгородцы могут увидеть уникальную икону XVIII века

Новости

Луиджи Ди Майо оставил пост лидера Движения "5 звёзд" 20:34
В Москве обследуют авиапассажира из Таиланда в связи с коронавирусом 20:14
Белорусский пилот признал большим успехом бронзовую медаль "Дакара" 20:06
Чешский фигурист Бржезина лидирует после короткой программы на ЧЕ 19:40
Вышел трейлер финального сезона мультсериала "Войны клонов" 19:30
В Петербурге мужчина избил водителя при попытке угнать троллейбус 19:29
Путин: Отраслевую систему оплаты труда нужно внедрять во всей соцсфере 19:22
Под Петербургом 3 человека погибли при столкновении иномарки с деревом 19:18
В Волгоградской области построят несколько ветроэлектростанций 19:10
В Перми задержан сотрудник МЧС по делу гибели людей в отеле "Карамель" 19:07
Новая "Матрица" осталась без агента Смита 19:05
Путин намерен в ближайшее время обсудить на Госсовете развитие науки 18:57
На Урале пять человек погибли в столкновении иномарки с грузовиком 18:55
Думская комиссия изучит публикации о самороспуске Госдумы 18:54
Ученые нашли ключ к лечению редкой болезни Шарко 18:52
Скоропостижно скончался актер Данила Перов, сын Раисы Рязановой 18:50
В Петербурге госпитализирован второй путешественник из Китая 18:46
Вода на Марсе оказалась пригодной для жизни 18:45
В Петербурге госпитализировали прибывшего из Китая россиянина 18:18
В Москве прошла презентация центра промышленного дизайна 18:17
Число погибших от коронавируса в Китае достигло 17 человек 18:13
Mitsubishi Pajero: у российских дилеров осталось 250 машин 18:11
ЕС ввел временный запрет на программу по распознаванию лиц в транспорте 18:00
Петербургские экологи: Теплая зима создала проблемы зайцам 17:57
Разработавший для ЦРУ методику пыток психолог дал показания суду 17:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как состояние экономики может снизить бедность в стране
Как состояние экономики может снизить бедность в стране
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
Пять возможных способов для инвестирования денег
Пять возможных способов для инвестирования денег
22.01.2020 18:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Свидетель оккупации

Новгородцы могут увидеть уникальную икону XVIII века
Текст: Ульяна Вылегжанина ("Российская газета", Великий Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 13(8067)
В Новгородском музее-заповеднике открылась выставка одной иконы. Этот уникальный образ XVIII века был свидетелем освобождения Новгорода от фашистской оккупации, на нем даже сохранился след от осколка снаряда. Выставка продлится до 27 января, затем экспонат отправится на реставрацию.

Икона "Богоматерь Боголюбская, с изображением Московского Кремля" пополнила собрание Новгородского музея-заповедника совсем недавно, в декабре 2019 года. Ее приобрели на средства одного из членов попечительского совета музея.

Фото: iStock
Заброшенное немецкое бомбоубежище под Калининградом превратят в музей

По словам бывшей владелицы образа, раньше он принадлежала ее бабушке. В годы Великой Отечественной войны семья уехала в эвакуацию, а икона осталась в Новгороде. В доме, где она хранилась, во время оккупации располагалась немецкая комендатура. Экспонат пострадал во время одного из обстрелов.

Судьба образа, тесно связанная с историей Новгорода, - не единственное, что делает этот экспонат уникальным. По словам хранителя фонда древнерусской живописи и резного дерева Новгородского музея-заповедника Юлии Комаровой, икон подобной иконографии сохранилось крайне мало. Кроме того, особенностью экспоната является подробно переданная панорама Московского Кремля.

После реставрации "Богоматерь Боголюбская, с изображением Московского Кремля" займет центральное место в музейной экспозиции, посвященной роли рода Орловых в истории России.

Общество Религия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область Великий Новгород

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
Путин объяснил цель двух поправок в Конституцию
Хоккеисты сборной России уверенно обыграли Канаду на юношеской Олимпиаде
В Петербурге госпитализировали прибывшего из Китая россиянина
Возможности системы ПРО Москвы раскрыли в Минобороны
Здоровье
Здоровье
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года