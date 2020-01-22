Новгородцы могут увидеть уникальную икону XVIII века

Икона "Богоматерь Боголюбская, с изображением Московского Кремля" пополнила собрание Новгородского музея-заповедника совсем недавно, в декабре 2019 года. Ее приобрели на средства одного из членов попечительского совета музея.
По словам бывшей владелицы образа, раньше он принадлежала ее бабушке. В годы Великой Отечественной войны семья уехала в эвакуацию, а икона осталась в Новгороде. В доме, где она хранилась, во время оккупации располагалась немецкая комендатура. Экспонат пострадал во время одного из обстрелов.
Судьба образа, тесно связанная с историей Новгорода, - не единственное, что делает этот экспонат уникальным. По словам хранителя фонда древнерусской живописи и резного дерева Новгородского музея-заповедника Юлии Комаровой, икон подобной иконографии сохранилось крайне мало. Кроме того, особенностью экспоната является подробно переданная панорама Московского Кремля.
После реставрации "Богоматерь Боголюбская, с изображением Московского Кремля" займет центральное место в музейной экспозиции, посвященной роли рода Орловых в истории России.