В Петербурге погиб отставной офицер полиции Казахстана

В Петербурге следователи выясняют обстоятельства гибели отставного офицера полиции Казахстана. Мужчина получил травму головы при входе в свою квартиру на улице Дегтярной, сообщает СК Северной столицы. 63-летнего мужчину доставили в больницу по линии скорой помощи, но он скончался, несмотря на усилия врачей.

Обстоятельства смерти отставного офицера полиции Казахстана широко обсуждаются в социальных сетях. В частности, появилась версия, что мужчину якобы избила группа подростков.

Следственный комитет по Петербургу официально опроверг эти сообщения. По предварительным данным, мужчина упал, заходя в свою квартиру. Именно несчастный случай стал причиной смертельной травмы, уточнили в ведомстве.

Окончательную причину смерти установит судмедэкспертиза, которая состоится в ближайшее время.