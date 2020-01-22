Под Петербургом 3 человека погибли при столкновении иномарки с деревом

В Волосовском районе Ленинградской области выясняются обстоятельства, при которых автомобиль Volkswagen Jetta въехал в дерево. В ДТП погибли три человека, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве отмечают, что ЧП произошло на девятом километре автодороги, соединяющей поселки Роговицы и Калитино.

По невыясненным пока причинам водитель иномарки не справился с управлением и автомобиль вылетел в левый по ходу движения кювет.

В салоне находились трое мужчин. Все они скончались до приезда врачей.