Самые большие выплаты для ветеранов Великой Отечественной войны запланированы в Псковской области - по десять тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге ветераны, участники войны, награжденные медалью "За оборону Ленинграда", блокадники, труженики тыла, малолетние узники фашистских концлагерей получат по семь тысяч рублей. Вдовы участников и инвалидов войны - по четыре тысячи. Дети войны - по три тысячи.

Такие же выплаты предусмотрены в Ленинградской области.

В Мурманской области максимальная выплата ко Дню Победы составит пять тысяч рублей. На эту сумму имеют право ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, родители и вдовы инвалидов и участников войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, тюрем и гетто. Также к 9 Мая по тысяче рублей получат жители Заполярья, родившиеся в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года, за исключением тех, для кого предусмотрена "ветеранская" выплата.

В Калининградской области участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат по две тысячи рублей. Предусмотрена также выплата для блокадников, тружеников тыла и ветеранов становления области - одна тысяча рублей.