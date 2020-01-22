В центре Петербурга уходящий от погони водитель каршеринга сбил девушку

В центре Петербурга водитель каршеринга грубо нарушил правила дорожного движения, а когда его начали преследовать полицейские, то сбил девушку, уходя от погони.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, наезд на 19-летнюю прохожую произошел возле дома №89 по Лиговскому проспекту. Девушка получила легкие травмы, ее жизни ничего не угрожает.

Сам водитель не только не попытался помочь пострадавшей, наоборот, увеличил скорость и продолжал уходить от погони.

Водителя автомобиля Hyundai Solaris смогли остановить возле дома №116 по улице Боровой. Причем, водитель не остановился сам - машина потеряла управление и врезалась в дерево. За рулем находился 22-летний гражданин одного из среднеазиатских государств. Полицейским сразу стало понятно, почему молодой человек изначально не остановился и попытался избежать встречи со стражами порядка - у водителя были все признаки наркотического опьянения. А в вещах мужчины нашли пакетик с подозрительным веществом белого цвета. Сейчас вещество направлено на экспертизу.

От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. На нарушителя составили шесть протоколов об административных правонарушениях. В полиции не исключают, что на водителя заведут уголовные дела за попытку угона автомобиля каршеринга, а также за незаконный оборот наркотиков.